Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli pronta al debutto: "Adoro scovare tutte le finzioni e le maschere"

Sonia Bruganelli tra gli opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partità il prossimo lunedì 8 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Al timone troveremo Vladimir Luxuria, che sarà accompagnata in questa nuova avventura da due opinionisti d'eccezione, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e dall'inviata Elenoire Casalegno.

Sonia Bruganelli opinionista de L'Isola dei Famosi

Cambia tutto nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi! Tra gli opinionisti che accompagneranno Vladimir Luxuria in questa nuova avventura televisiva ci sarà anche Sonia Bruganelli che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto:

Telesivamente parlando, credo che sia il ruolo che più mi si addice. Sarà diverso dal Gf perché la psicologia dei concorrenti è differente. Qui si sviluppano difficoltà con il passare del tempo per la fame e per l'esigenza di fare gruppo. Al Grande Fratello è più facile muoversi da soli, all'Isola è impossibile. Ciò che mi piace di più è vedere le persone che cercano di mascherare se stesse per piacere. Adoro andare a scovare tutte le finzioni e le maschere che, per necessità o solo per carattere, i concorrenti si mettono.

A proposito della conduttrice e inviata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, la Bruganelli ha confessato:

Vladimir ha sempre dimostrato di essere una donna coraggiosa, anche accettando questo compito impegnativo. Credo che Elenoire sia perfetta per l'Honduras perchè ha una tempra non indifferente. Io forse sarà meno "entrante", ma non posso promettere cose che poi magari non mantengo.

