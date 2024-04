Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli: "Ecco i miei consigli per i naufraghi, Dario Maltese? Sono sicura ci divertiremo"

Gossip TV

Sonia Bruganelli è pronta per L'Isola dei Famosi: le confessioni della nuova opinionista del reality.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono i due opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo lunedì 8 aprile su Canale 5. Intervistata dal settimanale Chi, Sonia ha raccontato tutte le emozioni prima del debutto e colto l'occasione per dare un consiglio ai naufraghi.

I consigli di Sonia Bruganelli

A pochi giorni dalla prima puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, Sonia Bruganelli ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha parlato del suo ruolo di opinionista nel popolare reality show che sarà condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria:

Che opinionista sarò? Dipenderà dalla personalità dei concorrenti, dai comportamenti e dalle dinamiche. Nelle mie precedenti esperienze televisive sono stata in alcuni casi divisiva, a volte severa, a volte più morbida...

Consiglio ai concorrenti di assumere un atteggiamento defilato, soprattutto all'inizio quando le privazioni non si fanno ancora sentire e un approccio attento a osservare e a studiare il carattere degli altri concorrenti piuttosto che ad agire d'istinto. Credo che questi possano essere gli elementi di una strategia abbastanza efficace. Saluto Dario, l'ho appena conosciuto, ma sono sicura ci divertiremo, sapremo confrontarci e supportarci in maniera costruttiva e utile al programma!

Leggi anche Luxuria si sbilancia su Sonia Bruganelli e Dario Maltese

Ricordiamo che i naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi che partiranno per l'Honduras sono: Aras Senol, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco e Valentina Vezzali, Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro (Selen), Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio. L'appuntamento è per lunedì 8 aprile alle 21.20 su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.