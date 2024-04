Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sugli opinionisti: "Sonia Bruganelli è divisiva e ci sta, Dario Maltese è troppo forte"

Gossip TV

Vladimir Luxuria si sbilancia sugli opinionisti e l'inviata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo lunedì 8 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Al timone troveremo per la prima volta l'ex opinionista Vladimir Luxuria che, intervistata dal noto settimanale Chi, ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto.

La nuova Isola dei Famosi di Luxuria

Vladimir Luxuria è la conduttrice della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Insieme a lei ci saranno due opinionisti d'eccezione, ovvero Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e l'inviata Elenoire Casalegno, che trascorrerà in Honduras i prossimi 50 giorni. Intervistata dal settimanale Chi, Luxuria ha confessato:

Sto seguendo questa edizione dalla fase embrionale, da quando mi è stata data questa grandissima opportunità. Ho fatto le riunioni con gli autori, ho visto i casting, sto incontrando i naufraghi. Criticatemi su tutto, ma non sull'impegno, io quando mi prendo una responsabilità è fino alla fine [...] Sono stati tutti felici per questo mio ruolo, mi hanno chiamato tutti, compresi gli ex conduttori. Chiudo sempre i miei rapporti di lavoro con una stretta di mano...

Non mi interessa la lite in sè, ci saranno, inutile dire che farò un'isola senza litigi però vorrei trovare le motivazioni più profonde dei contrasti. Quell'isola, io lo so, è un inferno ma è anche e può anche essere un paradiso. Io sarò affettuosa, non sarò matrigna perché voglio già bene a tutti loro. Se mi tradiscono, allora sarò dura. Ci sono tante storie interessanti e tanti temi anche sociali.

La nuova conduttrice de L'Isola ha poi continuato sbilanciandosi sul ruolo di Bruganelli e Maltese:

Sonia già conosce il mestiere. La vedo come quella un pò più sferzante, è una divisiva e ci sta. Dario è troppo forte, non lo conoscevo, l'ho visto senza cravatta, più sbottonato anche in senso metaforico, è dolce e al tempo stesso sa stare alla battuta. E poi è uno studioso, questa cosa mi piace. Per me nulla si improvvisa. Ogni volta ti devi meritare il ruolo che ricopri.

