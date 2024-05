Isola dei Famosi, Simona Ventura dalla parte di Vladimir Luxuria: "Penso che abbia un po’ il freno a mano tirato ma è.."

Gossip TV

Simona Ventura rompe il silenzio su Vladimir Luxuria, alla conduzione della nuova e discussa edizione de L'Isola dei Famosi.

L'Isola dei Famosi è a rischio: la nuova conduzione di Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese e con l'inviata Elenoire Casalegno, non sembra convincere il pubblico di Canale 5 e i bassi ascolti ne sono la prova. A dire la sua è arrivata Simona Ventura , che ha dedicato parole di stima e affetto alla conduttrice.

L'Isola dei Famosi a rischio: Simona Ventura elogia Vladimir Luxuria

L'Isola dei Famosi è seguita sempre meno dai telespettatori, che non riescono ad affezionarsi al cast e al format come un tempo. A dire la sua sulla nuova edizione del reality show di Canale 5 ci ha pensato Simona Ventura che, in un'intervista esclusiva rilasciata a Superguidatv durante la conferenza stampa de L'Acchiappatalenti, ha commentato la conduzione di Valdimir Luxuria:

A me piace Vladimir, moltissimo. Penso che abbia un po’ il freno a mano tirato ma penso che è quello che un po’ vuole Mediaset. Secondo me sta facendo benissimo. Per quanto riguarda l’Isola è fantastica.

Proprio Luxuria, nelle ultime ore, è finita nel mirino di Francesco Benigno. Dopo essere stato squalificato dal gioco per intemperanze fisiche e verbali nei confronti di un altro concorrente e dopo aver attaccato la produzione de L'Isola dei Famosi, l'ex discusso naufrago è passato agli insulti transfobici contro la conduttrice del reality show. Parole davvero vergognose che hanno scioccato tutti e alle quali Vladimir ha replicato con un "non me ne starò zitta".

Simona Ventura nel cast de L'Acchiappatalenti

Per quanto riguarda invece SuperSimo, l'ex volto de L'Isola è impegnata in qualità di giurata a L’Acchiappatalenti, il nuovo programma condotto da Milly Carlucci che andrà in onda in prima serata il venerdì sera su Rai 1. Cinque saranno gli "acchiappatalenti" che dovranno contendersi i concorrenti che si proporranno a loro. Si tratta di Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. In giuria invece troveremo Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e la Ventura, che a Superguidatv ha raccontato tutte le emozioni prima del grande debutto:

Sono tutti contenti di questo programma, nell’ultimo mese ho dovuto lavorare sulla salute [...] Speri sempre di trovare un talento, non è così facile trovarne. A XFactor era difficile però due, tre talenti li ho scoperti. Soprattutto secondo me il talento è quello che dura nel tempo, non tanto che vedi grezzo, come un diamante, purtroppo adesso i cantanti sono molti forti ma durano poco. Io ho lanciato Giusy Ferreri e Francesca Michelin che comunque sono ancora lì dopo tanti anni. Questo è il vero talento, non mollare mai e durare nel tempo.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.