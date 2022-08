Isola dei Famosi, Silvano Michetti svela alcuni retroscena inediti sulla bestemmia in Honduras: "Ecco cosa è successo dopo"

Gossip TV

Il cantante dei Cugini di Campagna torna a parlare della sua squalifica da L'Isola dei Famosi.

L'esperienza a L'Isola dei Famosi di Silvano Michetti è stata davvero breve. Per chi non lo sapesse, il cantante dei Cugini di Campagna è rimasto in gioco poco più di un’ora a causa di una presunta bestemmia pronunciata in diretta. A rivelare cosa è successo dopo la squalifica ci ha pensato proprio il diretto interessato in un'intervista rilasciata a Novella 2000.

La verità di Silvano Michetti sulla bestemmia a L'Isola dei Famosi

Silvano Michetti è tornato a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi. Esperienza che si è conclusa nel giro di poche ore a causa di una presunta bestemmia pronunciata in diretta dal cantante. Intervistato da Novella 2000, Silvano ha chiarito una volta per tutte la sua posizione e rivelato di aver fatto analizzare l’audio de L’Isola dei Famosi ad un esperto:

Ho fatto ascoltare la registrazione ad un perito fonetico del Tribunale di Roma. Lui ha fatto delle valutazioni. Secondo l’esperto l’espressione blasfema non c’era, ma io ho voluto ugualmente scusarmi con chiunque si sia sentito offeso e sia per Nick sia per il resto del gruppo abbiamo deciso di chiuderla così. Il mio ‘record’ personale di permanenza sull’Isola mi ha regalato nuova popolarità, in proporzione forse anche maggiore di chi è rimasto più tempo di me nel reality.

Leggi anche Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis in lizza per prendere il posto di Alvin

Il cantante dei Cugini di Campagna ha poi continuato parlando dei suoi giorni passati in Honduras prima di sbarcare ufficialmente nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi:

Come ho scoperto che ero eliminato? Mi hanno detto quello che era successo solo quando sono venuti a prendermi con la barca. I pochi giorni che ho trascorso in Honduras sono stati impossibili: faticavo a respirare, e pescando con Nick tra gli scogli mi sono fatto male subito.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.