Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis in lizza per prendere il posto di Alvin, l'indiscrezione bomba

Gossip TV

I due ex amati naufraghi della passata edizione de L'Isola dei Famosi in lizza per prendere il posto di Alvin come inviato.

Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi sono stati tra i protagonisti più amati e apprezzati dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i due ex nauraghi siano in lizza per prendere il posto di Alvin come inviato del reality show condotto da Ilary Blasi.

Alvin sostituito da due ex amati naufraghi de L'Isola dei Famosi?

Colpo di scena per tutti i fan de L'Isola dei Famosi! Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi sarebbero in lizza per prendere il posto di Alvin, storico inviato in Honduras. A riportare la notizia il noto settimanale Chi, che ha parlato anche di un nuovo ruolo per lo stesso Alvin nel reality show di Canale 5 condotto dalla Blasi:

Nella nuova edizione de L’Isola dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a Tv 8, potrebbe lasciare il posto ad Alvin, mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo è in vantaggio.

Leggi anche La confessione di Edoardo Tavassi su Diana Del Bufalo

Chi, tra Edoardo e Nicolas, prenderà il posto di Alvin nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Ricordiamo che qualche settimana fa, proprio il fratello di Guendalina Tavassi ha rilasciato una nuova intervista a Novella 2000 in cui ha parlato del grande affetto che lo lega alla sua ex Diana Del Bufalo:

Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra di noi oggi c’è una grande amicizia. E’ quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto sia cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.