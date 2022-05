Isola dei Famosi, Roger Balduino affronta l'ex Beatriz: "Non sono innamorato di Estefania"

Gossip TV

Duro confronto in diretta a L'Isola dei Famosi tra Roger e la sua ex fidanzata Beatriz.

Duro confronto a L'Isola dei Famosi tra Roger Balduino e la sua ex fidanzata. Beatriz è volata in Honduras per parlare con il naufrago che, a grande sorpresa di tutti, ha rivelato di non essere innamorato della bella Estefania Bernal, con la quale ha iniziato una frequentazione sull'isola.

Roger Balduino spiazza su Estefania Bernal a L'Isola dei Famosi

Nel corso della tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi è andato in onda il tanto atteso confronto tra Roger e la sua ex fidanzata Beatriz. Prima di confrontarsi con il modello, però, la ragazza ha incontrato Estefania, che ha rivelato in diretta a Ilary Blasi di essere sicura dei sentimenti e della fiducia che ha nei confronti del naufrago:

Non posso fare niente riguardo il suo passato. Lui è lo stesso da quando l'ho conosciuto, non penso che stia fingendo con me. Mi fido di lui e delle cose che mi ha detto su di Beatriz. Sono molto sicura di me stessa.

Ilary ha poi invitato Beatriz a raggiungere Roger in Palapa. Senza troppi giri di parole, l'ex fidanzata del naufrago de L'Isola dei Famosi l'ha accusato di averle mentito riguardo ai sentimenti che prova nei suoi confronti. Dopo aver ascoltato lo sfogo di lei, Balduino ha cercato di chiarire la sua posizione lasciandosi andare a una rivelazione inaspettata su Estefania:

É vero, ero innamorato di te, ma è stato un anno fa. Ti ho detto che non torneremo mai insieme. Non ho mai detto di essere innamorato di Estefania e non lo sono più di te. Ho ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, mi piaci, sei la fidanzata che ho amato più di tutte, però non voglio più stare con te.

