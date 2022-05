Isola dei Famosi, Blind in lacrime: "Sto prendendo insulti pesanti. Nicolas sta muovendo i fili, non io"

Gossip TV

Blind in lacrime dopo le offese ricevute in diretta a L'Isola dei Famosi da Nicolas Vaporidis.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 2 maggio 2022, è stata a dir poco scoppiettante. Protagonista indiscusso della diretta l'attore Nicolas Vaporidis che, dopo essersi scontrato duramente con Clemente Russo e Laura Maddaloni, ha attaccato Blind.

Blind in lacrime per "colpa" di Nicolas Vaporidis, ecco cosa è successo a L'Isola dei Famosi

Blind è crollato in diretta a L'Isola dei Famosi. Nel corso della tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi, Nicolas ha sbottato scagliandosi prima contro i coniugi Russo e poi contro Blind. Stando alle parole dell'attore romano, il giovane rapper sarebbe "un burattino senza personalità" che viene manipolato da tutti i naufraghi.

Le accuse mosse da Vaporidis a L'Isola dei Famosi hanno provocato la reazione di Blind che, visibilmente turbato, ha sbottato affermando: "Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i. Nicolas sta muovendo i fili, non io". Una volta rientrati in Palapa, poi, l'ex concorrente di X Factor non è riuscito a trattenere le lacrime e, interpellato da Ilary Blasi, ha cercato di spiegare la sua posizione:

Sono arrivato ad un limite e non sopporto più certe parole. Ti dico la verità. La pazienza l’ho finita e certe parole mi fanno male, non sopporto più. Mi sono stufato di sentirmi dire ‘burattin’, ‘ragazzino’, ‘parla quando ci sta il padrone altrimenti sta zitto’,’c*glione’.. Sono parole che mi hanno detto e non lo sopporto! Un po’ di rispetto. Pensa che bell’esempio che danno!.

