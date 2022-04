Isola dei Famosi, polemica per la mancata eliminazione di Floriana Secondi: web in rivolta

Gossip TV

Floriana Secondi rimane a L’Isola dei Famosi e i telespettatori si ribellano.

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta appassionando i telespettatori di Canale5 ma non mancano le polemiche per alcune scelte, giudicate fin troppo imparziali da parte della redazione. La mancata eliminazione di Floriana Secondi, che ha già avuto la sua seconda possibilità tornano nel gruppo in coppia con Clemente Russo, è stata notata un po’ da tutti e i telespettatori si sono ribellati.

Isola dei Famosi, Floriana protetta dalla redazione?

A L’Isola dei Famosi si respira un’aria carica di tensione dopo la divisone ufficiale di tutte le coppie e la creazione di due squadre, scelte dalla sorte. Nel frattempo, a Playa Sgamada sono sopraggiunti Floriana Secondi e Clemente Russo, che hanno perso al televoto e hanno lasciato la Palapa durante l’ultima puntata. Al pubblico non è sfuggito il fatto che Floriana abbia già sfruttato la sua seconda occasione per tornare in gioco, scatenando il caos tra i naufraghi con discussioni molto accese, e tutti trovano ingiusto che la concorrenti sfidi costantemente la decisione dei fan del programma condotto da Ilary Blasi.

Alcuni telespettatori hanno ipotizzato che, dato che Secondi è senza dubbio un personaggio che divide e crea dinamiche, la produzione voglia preservare la naufraga anche a costo di palesare un trattamento di favore nei suoi confronti. Il dubbio è stato alimentato anche dalla confessione shock di Cecilia Rodriguez, che ha accusato in diretta tv la produzione di aver truccato l’esito di una gara lo scorso anno, quando lei è partita per l’Honduras per fare una sorpresa al fidanzato Ignazio Moser.

Blasi non ha replicato alle parole dell’argentina, preferendo continuare con la diretta come da copione, ma nessuno potrà dimenticare tanto facilmente queste pesanti insinuazioni. Nel frattempo, Floriana sembra aver ritrovato il proprio equilibrio e la convivenza con Lory Del Santo e Marco Cucolo procede meglio del previsto.

