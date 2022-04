Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez gela Ilary Blasi: ''È tutto organizzato''

Gossip TV

Cecilia Rodriguez, ospite della puntata de L’Isola dei Famosi si lascia scappare un commento che gela Ilary Blasi.

Nella puntata de L’Isola dei Famosi è tornata la prova del Girarrosto e Cecilia Rodriguez, ospite in studio per sostenere il fratello Jeremias e il padre Gustavo, si è lasciata andare ad una rivelazione bomba che ha gelato Ilary Blasi. Ecco cosa è successo durante la diretta su Canale5.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez smaschera il programma

Ilary Blasi è una padrona di casa implacabile ed escogita sempre nuovi modi per mettere in difficoltà i concorrenti de L’Isola dei Famosi, creando dinamiche e siparietti divertenti che la premiano con ascolti alti e costanti. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale5 è tornata in scena la temuta prova del Girarrosto, che ha causato un malore a Nicolas Vaporidis. Commentando il risultato della prova che ha eletto Roger Balduino leader, insieme ad Estefania Bernal, Cecilia Rodriguez si è lasciata andare ad una confessione spiazzante.

La sorella di Belen, in studio per tifare il fratello Jeremias e il padre Gustavo, ha raccontato di essersi sottoposta alla medesima prova contro Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, nel corso dell’ultima edizione del programma, svelando che la prova sarebbe stata manomessa dalla produzione.

“Lei è caduta dopo un secondo. Sì era un po’ era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità… Doveva cadere lei, era così. Però è caduta prima del dovuto”.

Le parole di Cecilia non hanno lasciato indifferente Nicola Savino, che ha chiesto ulteriori spiegazioni, mentre Ilary si è gelata sul posto e ha proseguito con il successivo argomento, forse nella speranza che i telespettatori non avessero notato la rivelazione bomba della Rodriguez. Le parole dell’argentina gettano un’ombra importante sulla veridicità de L’Isola dei Famosi, che da anni si vanta di essere tra i pochi reality crudi e onesti ancora esistenti sul piccolo schermo.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.