Isola dei Famosi, Pietro Fanelli prima di partire per l'Honduras: "Isola programma osceno, vado per la notorietà"

Il giovane TikToker, Pietro Fanelli, tra i protagonisti più discussi della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi, sotto accusa per un video in cui denigrava il programma di Canale 5.

Isola 2024, Pietro Fanelli smascherato da un video in cui parlava male del programma

Nelle ultime ore infatti, è stato diffuso un video in cui Pietro insieme ad alcuni amici in un noto locale di Milano, dichiarava:

"Dove vado adesso? Adesso sono qui a bere un bel calice di vino, poi partirò per un noto programma televisivo che è osceno. Per la notorietà si fa di tutto purtroppo. In una società distopica in cui bisogna vendere l’anima al Diavolo per arrivare ad un certo punto, quindi mi sto snaturando pur di arrivare a portare il mio messaggio nella società italiana. Saluto i Pirati Poeti"

Anche nella puntata di andata in onda ieri, il naufrago, difendendo Khady colpevole di aver rubato del cibo, ha attaccato la Bruganelli la cui replica pungente non si è fatta attendere.

Khadi Gueye ha infatti attaccato alcuni suoi compagni d'avventura per non aver ammesso di aver rubato del cibo cosa che invece lei ha fatto ma solo in un secondo momento. L'opinionista quindi le ha fatto notare l'incoerenza: "Perdonami Khady, ma con quale faccia vieni a parlare degli altri quando tu hai dichiarato che avevi la coscienza pulita, quando poi abbiamo visto che il riso lo hai mangiato?"

"È una cosa che si può capire, siamo qua e stiamo morendo di fame". Poco dopo a prendere le difese della naufraga è stato Pietro che ha asserito. A quel punto a intervenire è Pietro Fanelli che attacca l'opinionista. "Se un morto di fame ruba un pugno di riso, non è giustificato ma a me fa ridere di più la gente che parla, parla e si diverte a guardare i morti di fame per la fame. Khady è una brava ragazza, vergognatevi voi", ha accusato il giovane torinese. "Non ti devi permettere - ha replica subito l'opinionista che ha poi aggiunto - io sono pagata per commentare così come tu sei pagato per stare lì".

