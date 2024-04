Isola dei Famosi, Pietro Fanelli: "Non seguo regole", la reazione di Sonia Bruganelli (VIDEO)

Gossip TV

Il giovane naufrago Pietro Fanelli svela la sua strategia insolita a L'Isola dei Famosi, specificando di non volere regole.

Pietro Fanelli sembra aver deciso di adottare una filosofia di gioco diversa dagli altri naufraghi. Il giovane concorrente de L'Isola dei Famosi, infatti, non vuole collaborare con il gruppo ma dare il suo contributo solamente con discorsi e ragionamenti. Una strategia che non ha per niente convinto l'opinionista Sonia Bruganelli.

La strategia discutibile di Pietro Fanelli

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 18 aprile 2024 su Canale 5, il giovane naufrago Pietro Fanelli ha deciso di schierarsi dalla parte Daniele Tedeschi Radini e rivelare di aver adottato una strategia davvero insolita per affrontare la sua avventura in Honduras:

Sono disposto a dare il mio cibo per incentivare la cultura. I racconti sono importanti e in questa società mancano, il cervello rimane spento [...] Tutti parlano di gruppo, ma quando mai si nega il cibo a qualcuno? Questo vuol dire essere frustrati. Vivo la mia vita in un modo diverso, vivo da bohémien, alle spalle della società [...] Faccio quello che voglio e sento, non voglio obblighi. Avete guardato la società di oggi? Hanno più dignità gli influencer e i barboni. Molti odiano quello che anno e questo è il male

Le dichiarazioni di Fanelli hanno fatto storcere il naso a Sonia Bruganelli. Senza troppi giri di parole, la nuova opinionista del reality show condotto da Valdimir Luxuria è intervenuta affermando:

Sarei felice se vincesse un poeta, ma sta passando un'idea sbagliata. Non è che il poeta non deve fare niente e non occuparsi della sussistenza. La cultura può darla agli altri, ma non deve per forza dirla [...] Anche tu stai facendo una cosa che a quanto pare non ti piace..

