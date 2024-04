Isola dei Famosi, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi in rivolta: "Troppe regole e ansia di fare. Basta così!"

Gossip TV

All'Isola dei Famosi volano scintille quando Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi si rifiutano di seguire le regole stabilite. Ecco cosa è successo!

Questa edizione de L'Isola dei Famosi è appena iniziata e già non mancano le polemiche: dal record di ritiri e infortuni di questa nuova edizione del reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria, al mistero legato a Francesco Benigno, ora si può aggiungere anche la ribellione di due naufraghi alle regole del resto del gruppo. I ribelli in questione sono il poeta anti-social del reality, Pietro Fanelli, e la new entry Daniele Radini Tedeschi.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi nuovi ribelli del programma: "No alle regole!" [VIDEO]

In un video del solito appuntamento quotidiano del programma Mediaset, i due naufraghi si sono scontrati con il resto del gruppo: tutto è nato da una discussione tra Joe Bastianich e Radini Tedeschi, accusato di non voler collaborare con gli altri e di star vivendo l'esperienza sull'isola come se "fossi in vacanza". A queste accuse, Daniele Radini Tedeschi ha replicato stizzito che lui cerca di aiutare come può il gruppo, ma vuole farlo senza prendere ordini da nessuno:

"Partecipo in tante cose, ma in autonomia, senza avere ordini."

Le sue parole non sono state molto apprezzate da Bastianich, ma il critico d'arte non aveva ancora terminato e si è sfogato con Francesco Benigno e Pietro Fanelli, trovando l'appoggio di entrambi i naufraghi. Anche il poeta anti-social, infatti, ha dichiarato: "Tu agli altri non dici nulla, sono loro che impongono a te le cose".

Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli si alleano contro le "regole del gruppo"

Daniele Radini Tedeschi ha continuato la sua campagna contro le regole e contro Bastianich, sfogandosi anche in confessionale contro il giudice di Masterchef, specificando di non dover dar conto a nessuno con il suo comportamento. Inoltre, si è paragonato al filosofo Diogene, il cinico, che viveva in una botte, dichiarando:

"Proseguirò come il filosofo Diogene, che era il filosofo cinico, il quale viveva in una botte…Io sarò sempre steso su una stuoia, non farò niente, e farò invece una cosa meravigliosa. Sarò lo spettatore presente qui, quindi meglio di tutti quelli che sono a casa, e mi guaderò L’Isola dei Famosi direttamente dall’Honduras. Ho fatto questa scelta perché sento delle pressioni continue. Evidentemente servono delle scelte drastiche"

Daniele ha mantenuto questo suo atteggiamento anche durante il pranzo, che non aveva contribuito a preparare, trovando ancora una volta l'appoggio di Pietro Fanelli. E, sebbene Maité Yanes abbia compreso il perché del loro "sciopero delle regole", ha anche ammesso, in confessionale, di essere stufa del loro modo di fare. In particolare, di Fanelli ha detto:

"Quello che non può pretendere da noi è un amore incondizionato come quello che gli dà la mamma..."

