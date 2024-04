Gossip TV

L'Isola dei Famosi ha perso un altro concorrente: il pescivendolo Peppe di Napoli si è ritirato ed è tornato sui social svelando la verità dietro il suo gesto! Ecco cosa ha raccontato!

Questa edizione de L'Isola dei Famosi sta regalando diversi colpi di scena e anche nel pomeriggio di ieri, 19 aprile, è stato annunciato l'ennesimo ritiro di uno dei naufraghi che partecipano al reality di Canale5: stiamo parlando di Peppe di Napoli, il pescivendolo napoletano che conta diversi milioni di followers sui social. A un giorno di distanza quasi dall'annuncio del suo addio al programma, l'ex naufrago è tornato a sui social e ha svelato la verità dietro il suo ritiro.

Isola dei Famosi, Peppe di Napoli torna sui social e svela la verità dietro il suo ritiro dal reality!

Dopo Francesca Bergesio e Francesco Benigno - sul quale però sono nate diverse polemiche e la situazione si fa sempre più confusa - anche Peppe di Napoli ha deciso di abbandonare L'Isola dei Famosi. Con un comunicato ufficiale, ieri 18 aprile, il programma ha annunciato che il pescivendolo napoletano avrebbe detto addio al reality per far ritorno in Italia.

Sempre attraverso i canali social ufficiali del programma è stato condiviso un video nel quale l'ex naufrago svelava i motivi dietro il suo abbandono del programma e imputava la decisione alla stanchezza che era subentrata a qualche settimana dall'inizio dell'avventura in Honduras:

"Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono L’Isola e me ne vado"

Tuttavia, a distanza di qualche ora da questo comunicato ufficiale, Peppe di Napoli è tornato sui social e lì ha rivelato cosa si nasconde dietro il suo ritiro dal reality. Se il video rilasciato dalla pagina ufficiale del programma parlava di stanchezza, senza specificare altro, Peppe di Napoli ha invece raccontato una versione molto diversa dei fatti.

Isola dei Famosi, Peppe di Napoli si ritira e sui social svela cosa è successo davvero!

Dopo la vicenda - non del tutto chiarita - di Francesco Benigno e del suo addio all'Isola dei Famosi, la produzione del reality ha deciso di tutelarsi e pubblicare un video nel quale era lo stesso Peppe di Napoli ad annunciare il suo ritiro dal programma. Una scelta che è nata sicuramente per evitare le ritorsioni che Benigno ha poi scatenato sui social quando ha fatto ritorno a casa, accusando il reality di averlo minacciato per fargli abbandonare il programma.

Anche Peppe di Napoli ha deciso di ritornare sui social e parlare del suo ritiro, ma si è limitato a raccontare le motivazioni che l'hanno spinto a questa scelta, approfondendo un discorso che nel video ufficiale era solo accennato:

"Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie Napoli. E grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò sempre con me"

Stando a ciò che ha scritto, dunque, si apprende che dietro il ritiro di Peppe di Napoli dall'Isola dei Famosi ci sarebbero alcuni problemi fisici, di cui per il momento, però, non si sa ancora molto.

