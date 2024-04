Isola dei Famosi, Peppe di Napoli torna ad aggiornare sulle sue condizioni: "La radiografia ha evidenziato che..."

Gossip TV

Peppe di Napoli, dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi, è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche. Ecco cosa ha raccontato!

Questa edizione de L'Isola dei Famosi ha stabilito un record: quella con il maggior numero di ritiri dall'inizio dell'avventura dei naufraghi in Honduras. Dopo l'infortunio di Francesca Bergesio, ex Miss Italia 2023, obbligata al ritiro, anche Peppe di Napoli ha dovuto lasciare l'isola per problemi fisici. Dopo alcuni giorni di silenzio, il pescivendolo napoletano star dei social è tornato ad aggiornare i fan sulla sua situazione!

Isola dei Famosi, Peppe di Napoli aggiorna i fan sulle sue condizioni: "La radiografia ha evidenziato che..."

Per Peppe di Napoli non è stato un rientro senza polemiche: poco dopo che il canale ufficiale del reality di Canale5 aveva diffuso il video in cui era il naufrago a comunicare che "per problemi fisici" aveva deciso di abbandonare il programma, su TikTok si erano diffusi diversi video con fake news sulle motivazioni del suo ritiro.

La gravità delle notizie diffuse era tale da aver spinto la famiglia dell'ex naufrago a intervenire e tramite il figlio Alessandro svelare come stavano davvero le cose. Ora, dopo il rientro in Italia, Peppe di Napoli ha deciso di tornare sui social per pubblicare un video e aggiornare i fan sulle sue condizioni. L'ex naufrago ha svelato che ora che è tornato nella sua città sente di stare già meglio e che si è sottoposto ad alcuni controlli medici per determinare la gravità dei problemi che l'hanno costretto a dire addio all'Isola dei Famosi:

"Buongiorno a tutti, sono tornato a casa. L’Honduras è bella, ma l’aria di Napoli mi ha già cambiato. L’anca tutto ok, stamattina ho fatto la radiografia, è un po’ spostata, ma tutto ok. Il piede tutto ok. Grazie per avermi sostenuto, vi voglio bene. Napoli è la mia vita."

Stando alle sue parole, quindi, le sue condizioni sarebbero già migliorate, complice anche il ritorno nella sua Napoli. Oltre a Peppe di Napoli anche Francesco Benigno si è ritirato, sebbene nel suo caso le dinamiche non siano state del tutto chiarite: da un lato il naufrago sostiene che è stato obbligato a ritirarsi, mentre la produzione ha diffuso una nota in cui si evidenziavano alcuni comportamenti scorretti di Benigno e che il concorrente è stato invitato ad andarsene per la sua scorrettezza.

