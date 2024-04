Isola dei Famosi, Peppe di Napoli al centro di fake news sul suo ritiro: interviene la famiglia!

Gossip TV

Dopo il suo ritiro dall'Isola dei Famosi, su Peppe di Napoli hanno iniziato a circolare vergognose fake news. Ecco come ha reagito la sua famiglia!

Nonostante sia trascorso già qualche giorno dal suo ritiro dall'Isola dei Famosi, Peppe di Napoli si è trovato a fronteggiare una nuova disavventura, di cui è stato suo malgrado protagonista. Sui social, infatti, sono spuntati diversi video con fake news riguardanti le circostanze del suo ritiro e la gravità delle notizie riportate era tale da spingere la famiglia a intervenire.

Isola dei Famosi, Peppe di Napoli protagonista di fake news dopo il suo ritiro: interviene la famiglia!

Nella giornata di venerdì 19 aprile, Peppe di Napoli ha annunciato il suo ritiro dall'Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality in onda su Canale5 ha già segnato un record per essere quella con il maggior numero di ritiri nel giro di sole due settimane dall'inizio dell'avventura dei naufraghi. Oltre ad aver pubblicato un video sulla pagina ufficiale del programma nel quale Peppe di Napoli confermava di ritirarsi per motivi di salute, il pescivendolo napoletano è anche tornato sui social in un secondo momento.

Dal suo account personale, Peppe di Napoli ha svelato i motivi che lo hanno spinto a ritirarsi dal programma e che riguardano la sua salute. Pur non avendo fornito ulteriori dettagli, era chiaro che la separazione tra il reality e Peppe di Napoli sia avvenuta di comune accordo e nella massima tranquillità. Mentre lo stesso non si può dire di quanto successo con Francesco Benigno

Purtroppo, l'ex naufrago è diventato protagonista di una serie di video su TikTok nei quali veniva annunciato che dietro il suo ritiro ci fosse molto altro. Tra le fake news diffuse su quanto accaduto in Honduras c'erano alcune davvero vergognose e che riportavano che il naufrago fosse stato vittima di rapine e percosse:

"Super notizia. Peppe Di Napoli derubato e picchiato in Honduras dopo l'uscita dall'Isola dei famosi. Notizia che gira da poche ore. Peppe Di Napoli ora si trova in ospedale in Honduras. Ecco spiegato il motivo della sua assenza sui social."

La gravità delle fake news è stata tale da obbligare la famiglia dell'ex naufrago a intervenire di persona per chiarire come stavano le cose. A intervenire sui social è stato il figlio Alessandro che ha pubblicato una nota a nome del padre e della sua famiglia:

"Dopo ciò che ho visto su TikTok e i messaggi ricevuti facendomi spaventare non ho più parole. Vi voglio assicurare che non è successo niente a babbo in Honduras. Non è stato né derubato e né picchiato. È in hotel. Non preoccupatevi, ma la gente pur di fare visualizzazioni non sa che inventare"

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi