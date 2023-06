Isola dei Famosi, Paolo Noise su Marco Mazzoli: "Lui è un buono, altro che stratega!" E su Helena Prestes dice...

Gossip TV

L'ex naufrago Paolo Noise ha espresso il suo parere sul suo amico e collega Marco Mazzoli, uno dei finalisti de L'Isola dei Famosi, ma anche sulla chiacchierata modella Helena Prestes. Ecco cosa ha detto.

Mancano poche ore alla finale de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi: a contendersi il titolo di vincitore saranno Pamela Camassa, Luca Vetrone, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian - confinata all'insaputa dei naufraghi sull'Ultima Spiaggia - e Marco Mazzoli. Proprio sul conduttore radiofonico è intervenuto il suo storico amico e collega, l'ex naufrago Paolo Noise.

Isola dei Famosi, Paolo Noise su Marco Mazzoli e Helena Prestes

Noise, che ha dovuto abbandonare il reality a causa di problemi di salute, è stato ospite a Isola Party condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti. In questa occasione, lo speaker radiofonico ha voluto spendere due parole sul suo amico Marco Mazzoli, ovviamente, con la sua consueta ironia:

"Marco senza di me, a parte che lo dico da etero, ma è diventato un figo devastante. Ma bellissimo è diventato Marco. Siamo partiti un poì per sdoganare il preconcetto che c'era nei nostri confronti: "Quelli di Zoo105 sono delle bestie". Siamo arrivati e abbiamo pianto più di Denaro per le merendine. Io adesso ho delle fan meravigliose che hanno una media fra gli 80 e i 90 anni. MI ha fermato una signora di 90 anni con la figlia, l'intera famiglia non ne poteva più: ero il suo idolo! [...]Ora è un mese che non lo vedo: magari, esce e mi odia a sangue! L'ultima volta che l'ho visto è stato abbastanza struggentr!"

Il conduttore radiofonico ha anche difeso Mazzoli dalle accuse che gli sono state rivolte: in seguito a un avvicinamento alla modella Helena Prestes, alcuni dei naufraghi hanno pensato che si trattasse di una strategia per arrivare in finale, ma secondo Noise non è affatto così:

"Marco è la persona più rancorosa della terra, ma a prescindere da questo è anche una persona giusta. Marco è un ignorante, ma quale strategia: è buono, gli dispiace!"

Lo speaker ha anche rivelato il suo pensiero sulla modella Helena Prestes, conosciuta sull'Isola, e per la quale non ha avuto certo parole gentili:

"Helena? Dal servizio fotografico su Tv Sorrisi e Canzoni mi è sempre stata sui co*****! Marco è testimone. Le persone che sono espansive in maniera smodata, senza motivo, a un certo punto anche basta. Sull'isola era strong da sopportare. Non mi è piaciuto quell'atteggiamento che aveva già avuto all'inizio, lontano dalle telecamere. Lei è arrivata carica"

