Isola dei Famosi, semifinale e finalissima: ecco le date ufficiali

Le date ufficiali in cui andrà in onda la semifinale e la finale della 17esima edizione dell'Isola dei Famosi.

La semifinale dell'Isola dei Famosi prevista per lunedì 12 giugno scorso, è stata rimandata a causa della scomparsa dell'ex premier Silvio Berlusconi. Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato in anteprima le due date ufficiali in cui verrà recuperata la puntata di lunedì scorso e quella della finalissima della 17esima edizione.

La penultima puntata del reality show condotta da Ilary Blasi sarà trasmessa in diretta venerdì 16 giugno. La finale, invece, è confermata per il prossimo lunedì 19 giugno.

Di recente, la Blasi parlando della esperienza al timone dell'adventure game di Canale 5, ha dichiarato:

"Quando ho iniziato non lo sentivo come un mio programma: era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato che rispetto al primo anno c’è una differenza: quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Adesso partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa."

