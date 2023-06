Isola dei Famosi, Paolo Noise commenta la vittoria di Marco Mazzoli: "Ha vinto lo Zoo!"

Gossip TV

Marco Mazzoli vince L'Isola dei Famosi, la reazione sui social di Paolo Noise!

Marco Mazzoli è il vincitore della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare la vittoria dello speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 ci ha pensato il suo grande amico ed ex naufrago Paolo Noise, che non è riuscito a nascondere il suo entusiasmo sui social.

La dedica social di Paolo Noise a Marco Mazzoli

La finalissima della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi.ha visto trionfare Marco Mazzoli. Una vittoria che è stata commentata sui social da Paolo Noise. L'ex naufrago, infatti, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, mostrandosi sorridente con alle spalle il nome del vincitore: "Ha vinto lo Zoo! Grande Marco, grazie di aver mantenuto la promessa".

Per chi non lo sapesse, era stato proprio Noise a convincere Mazzoli a partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi. Poi, quando Paolo aveva dovuto abbandonare L'Isola dei Famosi per seri problemi di salute, aveva fatto promettere a Marco di vincere per lui. E così è stato.

Anche Mazzoli è tornato sui social subito dopo la finale de L'Isola dei Famosi per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto e condividere alcuni momenti del post diretta insieme ai suoi compagni di viaggio:

Eccomi ragazzi! Mamma mia io non ci posso credere, ho un sacco di cose da raccontarvi...sono appena rientrato in albergo, sto realizzando solo ora quello che è successo. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e fatto vincere questa roba assurda che non volevo neanche fare...grazie ancora, sono emozionatissimo. Sono fuori di testa, non capisco niente, grazie.

