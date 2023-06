Isola dei Famosi, Pamela Camassa in lacrime: le parole su Filippo Bisciglia e Temptation Island

Gossip TV

La finalista de L'Isola dei Famosi si emoziona pensando al suo amato Filippo Bisciglia.

Manca pochissimo alla finale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 19 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Tra i finalisti anche Pamela Camassa che, nelle ultime ore, non è riuscita a trattenere le lacrime pensando al suo amato Filippo Bisciglia.

Lo sfogo di Pamela Camassa

Tempo di confessioni per Pamela Camassa a L'Isola dei Famosi. Parlando con Cristina Scuccia, la finalista del reality show è tornata a parlare della sua storia d'amore con Filippo Bisciglia, il quale è attualmente impegnato in Sardegna con la registrazione della nuova edizione di Temptation Island:

Che cosa ne pensa lui della mia partecipazione all’Isola? Beh, è contento. A dire il vero mi ha subito supportata e incoraggiata a farlo. Poi sapeva che era un programma che avrei voluto fare volentieri. Quindi ha appoggiato subito l’idea [...] Il mio compagno in questo periodo va a registrare un programma molto conosciuto. Io sono sempre stata abituata a supportarlo e a stargli vicino. Invece adesso sono qui e siamo lontanissimi. Manca poco al mio ritorno, ma oggi ci sto pensando e sono un po’ giù. Per me è importante essere partecipe a quel suo momento e condividere con lui tutti quei momenti di lavoro e non soltanto.

La Camassa ha continuato il suo sfogo non riuscendo a trattenere le lacrime:

Quest’anno non essere lì insieme a lui… ragazzi scusate l’emozione. Mi ha fatto strano realizzare che lui è lì e io sono qua. Quando sei lontano e non lo puoi nemmeno sentire capisci ancora di più quanto è importante. Oggi è una giornata nostalgica e credo ci possa stare, sono umana anche io e non posso sempre essere forte e nascondere le debolezze. Sarà anche strano quando lo rivedrò, penso mi farò anche dei pianti.

