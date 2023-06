Isola dei Famosi, le anticipazioni di Alvin sulla finale: "Previsioni meteo catastrofiche"

Gossip TV

La rivelazione dell'inviato Alvin prima della finale de L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 19 giugno, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, Alvin ha aggiornato i fan della trasmissione sulla situazione meteorologica in Honduras: secondo l'inviato su Cayo Cochinos potrebbe abbattersi una tempesta.

La preoccupazione di Alvin prima della finale

A poche ore dalla finale de L'Isola dei Famosi, Alvin ha fatto una diretta Instagram in cui non ha nascosto la sua preoccupazione per l'ultima puntata. Il motivo? L'inviato del reality show condotto da Ilary Blasi ha infatti spiegato che le previsioni meteo non sono affatto rassicuranti:

Buongiorno ragazzi. La semifinale è andata. Piccoli aggiornamenti, manca davvero poco ed è finito tutto. Le previsioni però non sono per niente belle ragazzi. Oggi si è già annuvolato, il mare è grosso e no si mette benissimo. E quindi ci stiamo preparando per questo imprevisto. Faremo una bella finale con il sole? No! Poi non è mai detto, ma qui ci sono previsioni catastrofiche. Vedremo cosa fare, sarà un’avventura domani. Dopo due mesi e mezzo pensavo di averle vissute tutte, alcune molto brutte e invece ecco questa...

La diretta della finale sarà una diretta importante, piena di emozioni, ancora più delle altre dirette. Anche perché è l'ultima, è finita questa avventura. I ragazzi sono tranquilli perché ancora il tempo non è cambiato. Sta iniziando ad arrivare la perturbazione prevista e quindi vedremo […] Se potessi farei la danza contro la pioggia. Come sto? Sto bene, ma diciamo che dopo due mesi e mezzo inizio ad avvertire un po' di stanchezza psicofisica, però andiamo avanti come dei treni. Non ci ferma niente e nessuno.

Ricordiamo che i naufraghi ancora in gioco sono: Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian. Chi sarà il vincitore assoluto della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la puntata finale che andrà in onda stasera su Canale 5.

