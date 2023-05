Isola dei Famosi, Nikita Pelizon vuota il sacco su Gian Maria Sainato: ecco cosa ha rivelato l'ex gieffina!

Gossip TV

Nikita Pelizon chiarisce la sua posizione nei confronti di Gian Maria Sainato dopo L'Isola dei Famosi.

A L'Isola dei Famosi è nata una simpatia tra Nikita Pelizon e Gian Maria Sainato? A far luce sulla situazione ci ha pensato la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip che, interpellata dai suoi fan, ha rivelato il suo pensiero sul discusso naufrago.

Nikita Pelizon e il rapporto con Gian Maria Sainato

Domani, lunedì 29 maggio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, sui social è esploso un gossip che vede protagonisti Nikita Pelizon e Gian Maria Sainato. A molti, infatti, non è passata inosservata una certa complicità tra l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e il naufrago, noto al pubblico per aver partecipato a Riccanza.

A chiarire la situazione ci ha pensato proprio Nikita. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan circa il feeling nato con Gian Maria durante la sua breve partecipazione a L'Isola dei Famosi, l'amica di Helena Prestes ha dichiarato:

Leggi anche Cristina Scuccia affronta Marco Mazzoli

Davvero?! Cosa hai visto di bello? Io non so cosa avete visto, cosa hanno montato…Perché non è tipo…dall’altra parte? Quindi fammi capire, cosa si è visto di me e Gian? Comunque mi piace un sacco, anima…E’ molto dolce, molto dolce quel ragazzo. Poi c’ha questo sorriso che non lo so, sembra che gli hanno messo la dentiera di quando sarà anziano in bocca. Veramente, sorride e si illumina tutta la spiaggia.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.