Isola dei Famosi, Nikita Pelizon affronta Helena Prestes: "Ora sei libera dalle persone che ti erano venute contro"

Nikita Pelizon invita l’amica Helena Prestes a godersi questa avventura a L'Isola dei Famosi.

Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha perso al televoto contro Pamela Camassa e Fabio Ricci ed è stata costretta a lasciare Playa Tosta per dirigersi su Playa Sant'Elena. Con lei anche l'ex gieffina Nikita Pelizon, arrivata in Honduras per farle una sorpresa.

I consigli di Nikita Pelizon a Helena Prestes

La sesta puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'addio di Paolo Noise e l'eliminazione di Helena Prestes, che è finita su Playa Sant'Elena insieme a Nikita Pelizon. Rimaste sole sull'isola, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha colto l'occasione per incoraggiare la naufraga a godersi questa avventura: "Goditi il momento. Adesso sei libera dalle persone che ti erano venute contro, sei da sola nel tuo ambiente naturale...meglio di così l’universo non ti poteva andare!".

"Questa ultima settimana non l'avevo mostrato a nessuno, ma ero crollata psicologicamente, mi mancava Nikita perchè lei mi dà la forza psicologica" ha dichiarato Helena nel confessionale visibilmente provata dalla situazione e dai continui scontri con gli altri concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi.

Intanto, gli altri naufraghi de L'Isola dei Famosi hanno raggiunto Playa Fantasma. Un cambiamento che non è per niente piaciuto a Corinne Clery, che si è lamentata subito con i suoi compagni di avventura:

La spiaggia è minuscola, selvaggità terribile. Sarà una settimana orrenda, non mi piace la sabbia, non c’è privacy. Palme secche che non mi piacciono, nel senso che lì si nascondono gli animali, questa isola è veramente tosta, voi pensavate che fosse un regalo cambiare.

