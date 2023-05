Isola dei Famosi, Marco Mazzoli sull'abbandono di Paolo Noise: "È stato un brutto colpo"

Gossip TV

Il duro sfogo di Marco Mazzoli dopo la diretta de L'Isola dei Famosi.

L'abbandono di Paolo Noise ha destabilizzato Marco Mazzoli. Subito dopo la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, infatti, lo speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 si è lasciato andare a un duro sfogo in cui non è riuscito a nascondere il suo dispiacere per l'uscita di scena del suo amico.

Paolo Noise lascia L'Isola dei Famosi: la reazione di Marco Mazzoli

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 22 maggio 2023 su Canale 5, Paolo Noise è stato costretto a ritirarsi dal gioco per problemi di salute. Un'uscita di scena che ha spiazzato tutti, in particolar modo Marco Mazzoli che, subito dopo la diretta, non ha nascosto la sua delusione:

E’ stato un brutto colpo, il fatto che lui oggi pomeriggio mi abbia chiesto di arrivare in fondo e vincere per lui. Mi viene da piangere di nuovo, è dura [...] Stasera mi manca molto, questa spiaggia nuova ha un tramonto straordinario, secondo me a lui sarebbe piaciuto molto, mi sarebbe piaciuto esplorare questo posto con lui.

Ricordiamo, infatti, che prima di abbandonare L'Isola dei Famosi, Paolo ha avuto la possibilità di salutare Marco. Durante il confronto, l'ormai ex naufrago si è rivolto al suo collega incoraggiandolo a non mollare e continuare il suo percorso in Honduras:

Guardami, testa a testa. Io non posso andare avanti, devo tornare in Italia, però tu adesso tiri fuori i coglioni e vinci anche per me. Tu adesso devi vincere anche per me, perché lo Zoo vince [...] E se vinci mi devi comprare uno scooter, ricordatelo.

