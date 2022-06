Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis passa dalla parte di Mercedesz Henger! (VIDEO)

Gossip TV

Nicolas Vaporidis cambia idea su Mercedesz Henger e le dà consigli su come conquistare Edoardo Ta bassi a L’Isola dei Famosi.

Dopo aver inizialmente sospettato di Mercedesz Henger, spingendo l’amico Edoardo Tavassi ad allontanarla poiché certo che la naufraga stesse giocando di strategia per vincere L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si è convinto che il sentimento della giovane è sincero e ha deciso di passare dalla sua parte, dandole consigli su come conquistare l’amico Edoardo.

Isola dei Famosi, Nicolas perdona Mercedesz e…

Mercedesz Henger ha iniziato la sua avventura a L’Isola dei Famosi sbandierando il suo interesse per Edoardo Tavassi, che si è mostrato immediatamente molto interessato alla nuova arrivata. Con il passare dei giorni, anche a causa di dubbi sorti in Guendalina Tavassi, Edoardo ha iniziato ad essere sempre più sospettoso nei confronti di Mercedesz, soprattutto quando l’amico Nicolas Vaporidis l’ha accusata di star traendo beneficio dalla situazione per la sua strategia e di non essere mai stata sincera circa i propri sentimenti.

Dopo un periodo trascorso lontani e in lite, tuttavia, sembra che Mercedesz ed Edoardo abbiano trovato la forza di riavvicinarsi e chiarirsi definitivamente. Henger ha continuato a sostenere di essere veramente molto presa da Tavassi, finito in infermeria, e Nicolas si è ricreduto arrivando addirittura a suggerire alla naufraga le giuste tecniche per convincere l’amico a darle una possibilità nelle vesti di fidanzata.

“Te la devi tirare, non si desidera mai ciò che è facile da ottenere. Non devi trasformarti in una stro**a, ma un pizzico di insicurezza la devi dare. Non uscirai dalla friendzone se continui a rassicurarli, l’uomo è come un cacciatore, ha l’istinto di un predatore. Se tu stai lì immobile, al massimo ti mangia e se ne va”.

Anche secondo altri naufraghi, Mercedesz dovrebbe iniziare a darsi più arie ed essere meno disponibile con Edoardo, se vuole ingelosirlo e spingerlo a capitolare. La naufraga, imbarazzata dalla situazione, ha tuttavia confidato di non aver alcuna abilità in tecniche di seduzione e di non essere certa di riuscire a cambiare per conquistare Tavassi.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.