Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi e Marco Cucolo finiscono in infermeria, ecco cosa è successo

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo assenti a L'Isola dei Famosi: "Assenti per degli accertamenti medici".

Nuovo colpo di scena a L'Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi e Marco Cucolo hanno lasciato Cayos Cochinos per degli accertamenti medici. Cosa sarà successo ai due naufraghi? Ricordiamo che il compagno di Lory Del Santo erano ormai diversi giorni che parlava di un malessere fisico causato da problemi gastrointestinali.

Edoardo e Marco lasciano L'Isola per dei controlli medici

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare dell'assenza di Edoardo Tavassi e Marco Cucolo. Come annunciato dalla produzione del reality show condotto da Ilary Blasi, i due naufraghi sono stati portati in infermeria per degli accertamenti medici: "Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono temporaneamente assenti da L’Isola per degli accertamenti medici".

A ironizzare sull'assenza del fratello di Guendalina Tavassi ci hanno pensato Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis che, riuniti intorno al pentolone per cena, gli hanno mandato un messaggio ironico: "Caro Edo sappi che non ci manchi per un c***o". Un comportamento che lascia sperare si tratti semplicemente di alcuni controlli medici e quindi di nulla di grave.

Ci manca soltanto Edo che non c’è, però questa è stata una bella giornata. Abbiamo trovato un bel po’ di cibo e chiudiamo la serata a mangiare. Ovviamente festeggeremo quando tornerà lui - ha aggiunto Vaporidis in attesa di rivedere e riabbracciare il suo amico Edoardo.

