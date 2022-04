Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis furioso contro Jeremias Rodriguez: "Ha detto cose orrende davanti a tutti, è cattivo"

Gossip TV

Nicolas Vaporidis mette in guardia Edoardo Tavassi e attacca duramente Jeremias Rodriguez a L'Isola dei Famosi.

Tensione a L'Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. I due naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi non riescono proprio a trovare un punto d'incontro e continuano a rendersi protagonisti di accese e pesanti discussioni sull'isola.

Jeremias Rodriguez sotto accusa a L'Isola dei Famosi

Tutto è nato quando Edoardo si è lasciato andare con Jeremias raccontandogli di aver chiesto in passato un aiuto economico a sua sorella Guendalina . I due naufraghi hanno poi litigato e il fratello di Belen Rodriguez non si è fatto problemi a umiliarlo dandogli del mantenuto davanti al resto del gruppo. Un comportamento che ha fatto letteralmente infuriare Nicolas, che ha accusato l'argentino di essere cattivo e violento:

Non so cosa vuole fare, ma non mi piace più. Quello che fa è sbagliato ed è un brutto modo la violenza verbale. Dice ‘occhio per occhio, dente per dente’ è proprio cattivo. Tu Edoardo gli hai fatto una confidenza e lui l’ha urlata a tutti, questa cosa fa schifo. Ecco perché io mi apro con pochi e lentamente, per evitare persone così. Invece con me rimarrà tutto dentro fidati. Se tu mi riveli qualcosa io non ti tradisco. Lui ha detto cose orrende davanti a tutti. Ma poi dirti che ti mantiene tua sorella e che sei un fallito.

Ma come si permette a dire queste cattiverie? Uno che fa così è uno str***o ed è un’anima brutta. Inutile che dice che ha superato momenti bui, non ha superato un ca**o. La vita non gli ha insegnato un cavolo. Lui è incattivito con la vita. Parlare così di una persona che si è confidata con te è orrendo. Però fidati che tutti i nodi vengono al pettine. E te lo dice uno che se ne intende di pettini. Un tempo li usavo anche io sai.

Nicolas, quindi, sembra essersi fatto un'idea molto chiara su Jeremias. I due riusciranno mai a trovare un punto d'incontro per viversi la loro esperieza in serenità? Ricordiamo che stasera, giovedì 14 aprile 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata de L'Isola dei Famosi. Chi, tra Gustavo, Nicolas e Nick, sarà costretto a lasciare il gioco?

