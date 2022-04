Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis trasportato in infermeria: cosa succede?

Gossip TV

Il naufrago de L’Isola dei Famosi raggiunge il gruppo dopo diverse ore passate in infermeria a causa di una prova massacrante.

Nicolas Vaporidis ha trascorso diverse ore in infermeria dubito dopo la diretta de L’Isola dei Famosi, allarmando non poco i suoi compagni di viaggio, che hanno visto il naufrago portato via dal personale medico per il malore avuto durante la prova del Girarrosto. L’attore è tornato a Playa Accoppiada e ha raccontato cosa è successo nel dettaglio.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis nei guai dopo la Puntata

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si è sentito male e si è allontanato dal gruppo, per poi tornare in Palpa decisamente stordito in tempo per le Nomination della settimana. L’attore ha accusato un malore dopo la prova del Girarrosto, che l’ha visto sfidare Roger Balduino per il titolo di leader. Mentre il modello brasiliano è tornato sulla terraferma come se nulla fosse, Nicolas è stato costretto a passare la notte in infermeria, raggiungendo il gruppo dei Cucaracha solamente dopo diverse ore.

“Sono stato male subito dopo. Ragazzi sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito non riuscivo a muovermi bene - riporta Biccy - Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo. Adesso però sto benissimo”.

Nicolas ha ammesso di essersi sentito veramente molto male ma di essersi anche riuscito a riprendere grazie ai medici e agli infermieri. Nel frattempo, dopo il provvedimento disciplinare che getta nello sconforto, Jeremias Rodriguez ha ascoltato il racconto di Vaporidis per poi sparlare alle sue spalle, accusandolo di aver finto di star male per non affrontare l’umiliazione di essere stato nominato da tantissimi colleghi. L'argentino, infatti, crede che l'attore abbia tramato alle sue spalle per metterlo in cattiva luce dopo i loro ultimi scontri, e che sia rimasto malissimo scoprendo che i suoi intrighi hanno sortito l'effetto contrario.

