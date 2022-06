Isola dei Famosi, Nicola Savino sbarca su Tv8 con un reality show amatissimo? L’indiscrezione

Gossip TV

Sembra che Tv8 stia pensando al colpaccio, conquistando l’opinionista de L’isola dei Famosi e il reality show La Fattoria.

Opinionista brillante della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Nicola Savino è oggetto di numerosi pettegolezzi ormai da diverse settimane. Si mormora che l’accordo con Tv8 sia ormai siglato, e sembra che per Savino ci sarà un noto reality show ad attenderlo come debutto sulla nuova Rete.

Nicola Savino passa a Tv8 e conduce La Fattoria?

Il trio formato da Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino convince totalmente il pubblico, che ha acclamato in particolare i due opinionisti come miglior duo delle ultime stagioni televisive di reality show di casa Mediaset. Savino ha conquistato ancora di più il cuore del pubblico, ma sembra che il suo destino sia quello di essere lontano da Canale 5. Secondo insistenti indiscrezioni, infatti, l’opinionista avrebbe rinunciato a rinnovare l’accordo con il Biscione, rinunciando automaticamente anche al programma Back to School che è ora alla ricerca di un nuovo presentatore per la seconda stagione.

Sembra stando ai gossip, in mancanza di una conferma o smentita ufficiale, sembra che Savino approderà su Tv8 che da anni sta collezionando volti amati del piccolo schermo, puntando ad alzar gli ascolti e ha raggiungere le reti maggiori. Secondo Il Giornale, l’approdo di Nicola a Tv8 coinciderà con il ritorno de La Fattoria, reality show amatissimo che ha chiuso i battenti diversi anni fa dopo un successo clamoroso. Dovrebbe essere proprio l’opinionista de L’Isola dei Famosi a condurre la nuova stagione de La Fattoria, assicurando così l’interesse di tutti coloro che seguono con piacere il presentatore.

Ma La Fattoria, sempre secondo i rumors, potrebbe addirittura rimanere in cantiere e cedere il passo a Music Farm, reality show canoro del primo decennio degli anni Duemila, che verrebbe condotto sempre da Savino. Non resta che attendere la conferma ufficiale da parte della rete e del conduttore, ma nel frattempo… Voi quale reality show preferireste?