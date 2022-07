Isola dei Famosi, Nick Luciani tuona contro Nicolas Vaporidis: ''Ha vinto per la strategia''

Gossip TV

Nick Luciani si scaglia contro Nicolas Vaporidis dopo la Finale de L’Isola dei Famosi.

Nick Luciani ha iniziato il suo percorso a L’Isola dei Famosi in sordina, forse scosso dall’eliminazione lampo del collega di una vita Silvano, per poi far esplodere tutta la sua personalità, scontrandosi con alcuni dei naufraghi più amati della sedicesima edizione. Dopo la Finale, Nick parla della vittoria di Nicolas Vaporidis, per il quale non riserva belle parole.

Isola dei Famosi, Nick Luciani contro Nicolas Vaporidis

L’edizione più lunga della storia è stata vinta da Nicolas Vaporidis, premiato dal pubblico de L’Isola dei Famosi per il suo percorso in Honduras, scandito da momenti fraterni con Edoardo Tavassi e momenti intensi, segnati da discussioni feroci come quelle con Nick Luciani. Proprio quest’ultimo, eliminato all’inizio della Finale, avendo perso al televoto contro Mercedes Henger, ha rivelato a Fanpage di aver vissuto momenti difficili, riportando un dimagrimento drastico.

“Sono tornato con molti chili in meno. Almeno 20, tocca recuperare […] Nelle prime settimane, abbiamo avuto una media di 100-150 pizzichi di mosquito al giorno. Non auguro a nessuno di vivere una cosa del genere perché è stata dura. Ci si grattava ore e ore, ma al punto che usciva fuori il sangue”.

Mentre Maria Laura De Vitis ha fatto una confessione su Luca Daffré, Nick non ha nascosto di essere rimasto molto male per il voltafaccia di Nicolas, con il quale crede di essere stato onesto, e ha ammesso di non aver apprezzato neppure la vittoria dell’attore, che tra i Finalisti era quello che meno meritava. Secondo il cantante, infatti, Vaporidis ha vinto solo grazie alla strategia che ha messo minuziosamente in atto per lunghi mesi:

“Perché ha lavorato di strategia. Io non l’ho mai fatto e per questo il pubblico ha premiato Nicolas proprio perché ha saputo giocare di ruolo. Aveva pure questa parlantina, questo modo di fare particolare. Io mi sono adattato, ho fatto il mio percorso”.

