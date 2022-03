Isola dei Famosi, nel cast anche un’ex Miss? Il gossip

Gossip TV

Estefania Bernal nel cast de L’Isola dei Famosi? Le indiscrezioni parlano chiaro.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sbarcherà in prima serata su Canale5 il 21 marzo 2022, con Ilary Blasi al timone della conduzione. Dopo aver scelto gli opinionisti della stagione, la presentatrice sta definendo il cast nel quale, secondo recenti indiscrezioni, potrebbe esserci anche un’ex reginetta di bellezza.

Isola dei Famosi, Estefania Bernal nel cast?

I telespettatori di Canale5 attendono con impazienza il ritorno de L’Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras che trasforma i Vip in veri e propri naufraghi pronti a tutto per mangiare, accendere un fuoco e ripararsi dalle intemperie. Ilary Blasi ha scelto i suoi opinionisti, potendo contare sul ritorno di Alvin nelle vesti di inviato speciale. Sul cast del programma, invece, ci sono ancora parecchie perplessità dal momento che mancano conferme decisive per concludere gli accordi.

Blasi ha deciso di dare pepe al format, dividendo i naufraghi in coppie e single, meccanismo che sarà più chiaro una volta iniziata l’avventura televisiva della nuova stagione. Al momento, nel cast ci saranno Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cuocolo, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, Jeremias Rodriguez che ha fatto scandalo per un regalo alla Blasi, insieme al padre Gustavo, Carmen Di Pietro insieme al figlio Alessandro.

Tra i naufraghi poi dovrebbero esserci anche Nicole Daza, Matilde Brandi, Gianluca Tornese, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Roberta Morise. Stando alle ultime anticipazioni riportate da Tvblog, inoltre, nel cast ci potrebbe essere anche un’ex reginetta di bellezza. Stiamo parlando di Estefania Bernal, nota al pubblico di Mediaset per aver preso parte a Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi, e Miss Universo Argentina nel 2016. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.