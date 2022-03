Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez fa un regalo a Ilary Blasi: è polemica!

Gossip TV

Ilary Blasi pubblica la foto di un regalo della famiglia Rodriguez e i fan de L’Isola dei Famosi insorgono.

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e i fan del reality show di Canale5 sono in fermento. Questa volta, tuttavia, non si tratta di scoprire anticipazioni sul cast dei naufraghi, bensì di una polemica nata dopo che Ilary Blasi ha reso noto che Jeremias Rodriguez le ha fatto un regalo insieme alle sorelle, pur essendo uno dei concorrenti che si sfideranno in Honduras.

Isola dei Famosi, polemica per il gesto di Jeremias Rodriguez

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a debuttare su Canale5. Ilary Blasi torna al timone della conduzione, facendo mistero degli opinionisti di quest’anno e annunciando il grande ritorno di Alvin, inviato speciale dall’Honduras. Nel cast del reality show ci saranno coppie e concorrenti singoli, pronti a darsi battaglia sulle spiagge candide quanto insidiose di Caos Cochinos. Al momento sono confermati come naufraghi Lory Del Santo in coppia con il fidanzato Marco Cuocolo, Guendalina Tavassi e il fratello e Jeremias Rodriguez, che torna a L’Isola dei Famosi con il padre Gustavo.

Mentre sono stati annunciati gli ultimi due concorrenti, sebbene manchi ancora una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, Jeremias è diventato oggetto di una polemica molto aspra sui social, ben prima del suo sbarco in Honduras. Nelle ultime ore, infatti, Ilary ha condiviso nelle sue Ig Stories alcuni scatti che la ritraggono con capi di abbigliamento firmati dai fratelli Rodriguez, che hanno lanciato la loro linea Hinnominate e hanno voluto omaggiare la romana.

La Blasi sfoggia un completo sportivo da urlo e ha taggato tutti i creatori del capo, compreso Jeremias che a breve sarà uno dei suoi naufraghi. In molti hanno visto un conflitto d’interesse, ma c’è da dire che difficilmente un presentatore sceglie i proprio concorrenti senza conoscerli minimamente. Dunque la polemica potrebbe essere estesa in generale per tutti i naufraghi, che potrebbero o meno intrattenere rapporti d’amicizia con Blasi.

