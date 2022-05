Isola dei Famosi, ''Nasconde un segreto inconfessabile'': bomba su Beatriz Marino, l’ex di Roger

Gossip TV

Beatriz Marino è approdata a L’Isola dei Famosi per riconquistare Roger Balduino, ma sembra che in questo modo la naufraga abbia messo in pericolo il suo grande segreto.

Beatriz Marino si è presentata nello studio de L’Isola dei Famosi, su invito di Ilary Blasi, più agguerrita che mai e pronta a sbugiardare la coppia formata dal suo ex Roger Balduino e da Estefania Bernal. Mentre la modella si trova ad affrontare un’avventura solitaria, Beatriz si avvicina pericolosamente a Roger, e un segreto incredibile sulla brasiliana viene a galla.

Isola dei Famosi, Beatriz Marino sta mentendo?

Ilary Blasi sa come farci sognare e cosa c’è di meglio che invitare in studio la storia ex del naufrago più avvenente della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, proprio mentre quest’ultimo si è adoperato con costanza per intrecciare una love story con la collega Estefania Bernal? Forse solo il glamour del legale di Cicciolina può competere con questo colpo di genio della presentatrice romana che, mentre la coppietta felice raccontava le ultime dinamiche del loro nascente amore, ha fatto intervenir a gamba tesa Beatriz, mettendo in forte imbarazzo Roger. La bellissima brasiliana, infatti, ha messo in dubbio i sentimenti del naufrago per Estefania, raccontando di aver visto e contattato Balduino prima del suo ingresso nel reality show di Canale5, quando lui le avrebbe chiesto di attenderlo dal suo ritorno in Honduras. Marino ha trovato l’appoggio del pubblico che ha adorato le sue replica taglienti e le sue insinuazioni piccanti, ma la brasiliana potrebbe aver mentito a tutti stando ad uno scoop di Dagospia.

“Tutti a chiedersi quale sia il segreto inconfessabile della bombastica brasiliana Beatriz Marino sbarcata nei giorni scorsi sull’isola dei morti di fama. Ma soprattutto autori e produttori del reality ne sono a conoscenza? Ah, non saperlo”.

A quale segreto si riferisce Alberto Dandolo? Al momento non è dato saperlo ma, trattandosi d’amore è plausibile che Beatriz si stia dimostrando così unita a Roger, nascondendo magari un altro pretendente. La brasiliana ha insistito per raggiungere il modello in Honduras, al fine di cercare di riconquistarlo e, con Estefania lontana su Playa Sgamada, sembra che ci stia riuscendo senza particolari intoppi, tanto da spingere Edoardo Tavassi a dubitare di loro.

