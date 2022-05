Isola dei Famosi, Edoardo e Guendalina Tavassi smascherano Roger Balduino e Beatriz Marino: "Si sono messi d'accordo"

Gossip TV

I fratelli Tavassi criticano il comportamento assunto da Roger Balduino a L'Isola dei Famosi.

L'arrivo di Beatriz Marino a L'Isola dei Famosi ha stravolto gli equilibri tra i naufraghi. Se Roger Balduino si è detto confuso dei suoi sentimenti per Estefania Bernal, Edoardo e Guendalina Tavassi lo hanno accusato di essersi messo d'accordo con la sua ex fidanzata per creare un "triangolo amoroso".

Roger Balduino nel mirino dei fratelli Tavassi

Stasera, venerdì 6 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, sull'isola Roger è finito al centro delle polemiche per il comportamento ambiguo assunto nei confronti della sua ex Beatriz e di Estefania. A criticare e smascherare il modello ci hanno pensato Edoardo e Guendalina:

Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere...sono i dati che parlano e che ci dicono che a lui di Estefania non interessa.

Senti la mia teoria, Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia. Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme’. Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?

Ricordiamo che al televoto questa settimana ci sono Clemente Russo, Nicolas Vaporidis e Nick. Chi sarà il naufrago costretto a lasciare il gioco? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. Non mancate!

