Isola dei Famosi, Mercedesz Henger sorprende: "Ho avuto un colpo di fulmine, lui mi piace"

La confessione inaspettata di Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi a L'Isola dei Famosi.

Stasera, venerdì 27 maggio 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Intanto su Playa Sgamtissima, Mercedesz Henger si è lasciata andare con Fabrizia Santarelli rivelandole di avuto una sorta di colpo di fulmine per il fratello di Guendalina Tavassi.

Mercedesz Henger spiazza su Edoardo Tavassi a L'Isola dei Famosi

Mercedesz è tornata a parlare di Edoardo. Durante un momento di confidenze con Fabrizia su Playa Sgamtissima, la giovane e discussa naufraga de L'Isola dei Famosi ha confessato di provare ancora qualcosa di forte per Edoardo:

Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova. No nessuna delusione, mi è piaciuto anche qui e continua a piacermi molto. Guardando L’Isola da casa mi chiedevo ‘chissà se potrà davvero piacermi?’ E poi in effetti è stato così. Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo.

Tavassi, invece, non sembra pensarla allo stesso modo, anzi. Il fratello di Guendalina ha rivelato di essere attratto dalla Henger, ma di avere molti dubbi riguardo il suo comportamento:

Io di lei non mi fido. All’inizio mi piaceva e mi piace ancora a dire la verità. Però prima mi fidavo e adesso non più. Da quando ho scoperto che era fidanzata fino a poche settimane prima di entrare qui ho cambiato idea su di lei. [...] Se le interesso me lo dimostrerà fuori da L’Isola dei Famosi quando torneremo a Roma. Allora vedremo se l’interesse c’era davvero. Poi adesso vedo che va dai due nuovi bellocci appena arrivati e fa un po’ la gatta morta e allora. Non so se vuole farmi ingelosire.

