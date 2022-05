Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis ha mentito per partecipare al reality show: "Questa è l’unica verità"

Gossip TV

Maria Laura De Vitis sotto accusa: la naufraga de L'Isola dei Famosi viene smascherata dal fidanzato!

Bomba su Maria Laura De Vitis. La naufraga de L'Isola dei Famosi, che ha cercato di conquistare Alessandro Iannoni, sarebbe in realtà fidanzata con con il rapper Lorenzo Orsini. A rivelarlo è stato proprio il diretto interessato, che ha deciso di raccontare tutta la verità al portale ThePipolTv.

Lorenzo Orsini smaschera Maria Laura De Vitis

Maria Laura De Vitis è una delle protagoniste della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, che è sbarcata in Honduras con l'obiettivo di conquistare Alessandro, sarebbe in realtà già impegnata da un anno con il rapper Lorenzo Orsini, il presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia.

A smascherare Maria Laura è stato proprio Lorenzo che, come riporta Biccy, ha rilasciato un'intervista al portale ThePipolTv in cui ha raccontato tutta la verità sulla sua relazione con la naufraga e rivelato di esserci rimasto molto male per l'avvicinamento di lei ad Alessandro:

Io e Maria Laura stiamo insieme da quasi un anno, l’ho conosciuta a Modena attraverso amici in comune ci siamo presentati in un locale a Modena. […] Quando abbiamo iniziato a frequentarci ci hanno visto in tanti, tra gli amici in comune sanno la verità. Ci hanno anche paparazzato a Milano Marittima ed è uscita la notizia sui vari siti. Dopo quel momento per fare calmare un po’ gli animi siamo stati più attenti ad esporci pubblicamente, lei non voleva, a me fregava poco. Prima dell’Honduras ci siamo sentiti al telefono con la promessa di vederci il più tardi possibile.

Il flirt con Alessandro? Non è stato piacevole da vedere. Voglio pensare che sia stato un momento di debolezza e nient’altro. Ha semplicemente evitato di parlare di me, come avevamo concordato. Certo, dopo averlo vista con Alessandro, voglio uscire allo scoperto. Maria Laura mi manca sono innamorato. Lei ama tantissimo il suo lavoro e spero che continui il più possibile. Parlo ora perché l’ho vista provarci con un altro e mi son girate le pa**e. Questa è l’unica verità. Lei non potrà smentire nulla di quando ho raccontato.

