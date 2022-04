Isola dei Famosi Mercedesz Henger pronta a sedurre Edoardo Tavassi!

Gossip TV

A L’Isola dei Famosi è in arrivo la figlia di Eva Henger, che si mostra particolarmente interessata ad Edoardo Tavassi.

A L’Isola dei Famosi sta per tornare proprio lei e i fan non stanno più nella pelle. Dopo le ultime indiscrezioni, Ilary Blasi ha confermato in diretta tv che Mercedesz Henger sta per sbarcare in Honduras come nuova naufraga e lei, single dopo l’addio a Lucas Peracchi, confessa di avere già una cotta per uno dei concorrenti, il solare e irriverente Edoardo Tavassi.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha una nuova pretendente?

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata prolungata ufficialmente di un altro mese e Ilary Blasi è corsa ai ripari, chiamando immediatamente alla corte onduregna tre nuovi naufraghi, pronti a spazzare all’aria tutte le strategie e gli equilibri creati dai loro colleghi durante queste lunghe settimane di gioco. Tra i nuovi arrivati ci sarà anche Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger che si rese protagonista involontaria di una delle scene più epiche del reality show di Canale5, quando Alessia Marcuzzi credendola in difficoltà durante un gioco d’apnea, inizio a gridare il nome dell’inviato, fino ad accasciarsi a terra, prossima alle lacrime.

Insomma, sperando che Mercedesz ci regali altre perle di trash altissimo, nel frattempo sembra che la naufraga sia intenzionata a concentrarsi anche sul lato personale dell’avventura nel programma, puntando in particolare ad un naufrago, single e alla ricerca di una compagna. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi che, tra un battuta di spirito e l’altra, non ha nascosto il suo desiderio di incontrare una donna adatta a lui. Il video di presentazione di Mercedesz, mandato in onda da Blasi durante l’ultima puntata, sembra un chiaro messaggio per Edoardo.

“Sono Mercedesz Henger faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi”. Ha esordito Mercedez. “Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza - riporta Biccy - In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto”.

Tutti hanno notato riferimenti a Tavassi ma anche qualche bella frecciatina all’ex Lucas Peracchi. I due, dopo anni di tira e molla conditi dalle accuse di Eva ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne, si sono detti definitivamente addio circa un anno fa. E così, mentre Carmen si dispera per il figlio Alessandro, Tavassi già non vede l’ora di conoscere di persona la nuova naufraga.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.