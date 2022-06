Isola dei Famosi: Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis ai ferri corti, volano accuse tra le due naufraghe

Gossip TV

Mercedesz Henger affronta Maria Laura De Vitis a L'Isola dei Famosi: "Non mi fido di te, mi hai ferita".

Nuovo scontro in Honduras tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. A pochi giorni dalla finale, che andrà in onda lunedì 27 giugno 2022 in prima serata su Canale 5, le due giovani naufraghe si sono rese protagoniste di un acceso confronto in cui sono volate accuse e pesanti offese.

Duro confronto a L'Isola dei Famosi tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis

Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis sono ormai ai ferri corti. Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, abbiamo assistito a un duro confronto tra le due giovani finaliste del reality show condotto da Ilary Blasi. Se la figlia di Eva Henger ha rivelato di non fidarsi più di lei, l'ex Pupa de La Pupa e il Secchione Show ha confessato di essersi sentita usata.

Dopo essersi sfogata e confrontata con Luca Daffrè, Maria Laura ha deciso di confrontarsi direttamente con Mercedesz:

Ho solo detto che a volte fai la vittima…Certe volte parli con un tono saccente e superbo…Non ti ho detto cose offensive. Vorrei dividere la Mercedesz che fa Tv dalla Memi…Ti vorrei chiamare così…Sei purtroppo saccente.

Dopo aver ascoltato le parole della De Vitis, la Henger ha prontamente replicato cercando di chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Tu sei il motivo per cui qua dentro mi sento di potermi fidare solo di Nicolas…Mi hai ferita e sento di non potermi fidare di te [...] Questo non è vittimismo…Che tu voglia far pace insultandomi non sta né in cielo né in terra. Ogni volta che parleremo di questo fatto saremo sempre in disaccordo…[...] Non mi sta bene, però voglio vivere questi giorni serenamente.

