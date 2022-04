Isola dei Famosi, Mediaset premia Ilary Blasi con il Prolungamento ufficiale!

Gossip TV

Secondo recenti indiscrezioni, la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sarebbe stata ufficialmente prolungata da Mediaset.

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta incassando ascolti record e Ilary Blasi è stata premiata da Mediaset, che ha apprezzato i risultati ottenuti finora, con il prolungamento ufficiale del reality show di Canale5. Ecco quanto durerà la nuova stagione del programma e quando andrà in onda la Finale.

Isola dei Famosi, la nuova stagione prolungata!

È partita con il botto e continua a segnare picchi di share stellari la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi in onda su Canale5. Nel corso dell’ultima puntata, Roger ha svelato il suo segreto inconfessabile, lasciando tutti i fan spiazzati, mentre si sono susseguite nuove e accese discussioni tra i naufraghi e tra i due gruppi che popolano Playa Accopiada. Grazie alle dinamiche che si sono create, al cast variegato in grado di attirare diverse fasce d’età, all’ironia degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ma anche alla bravura di Ilary, che è sempre in line con i tempi televisivi e non si perde in facili moralismi. Grazie ai risultati ottenuti, Mediaset ha deciso di premiare il lavoro della Blasi, con il prolungamento ufficiale de L’Isola dei Famosi. La notizia è stat riportata da Blogo che fa sapere:

“Ascolti molto buoni per una edizione de L’Isola dei Famosi 2022 che grazie alle novità messe in campo e ad un cast che funziona e che viene rinfrescato strada facendo, sta guadagnando consensi dentro e fuori Mediaset. Alla luce di tutto questo Canale 5 ha deciso di allungare questa edizione dell’Isola dei famosi di ben 5 puntate (in onda solo il lunedì) che significano cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras”.

Ilary, sebbene ricordiamo tutti non abbia mai apprezzato i prolungamenti che le costano l’estate a Sabaudia con famiglia e dolce metà al seguito, potrebbe continuare il suo impegno per molto più tempo del previsto, tanto che la Finale secondo TvBlog sarebbe addirittura da fissare a fine giugno, ovvero lunedì 27 giugno 2022 in prima serata su Canale5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.