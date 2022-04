Gossip TV

Il noto giornalista Maurizio Costanzo, ha bacchettato le recenti dichiarazioni di Cecilia Rodriguez all'Isola dei Famosi.

Nel corso della settimana puntata dell'Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez, ospite in studio per commentare le vicende di Jeremias e del padre Gustavo in Honduras, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto molto mormorare il popolo del web.

Isola dei Famosi, Maurizio Costanzo rimprovera Cecilia Rodriguez: "Ha detto parole pericolose"

La sorella minore di Belen, ha fatto intendere che, nella scorsa edizione del reality, una prova fosse organizzata a tavolino parlando di una sfida contro Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli.

“Lei è caduta dopo un secondo. Sì era un po’ era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità… Doveva cadere lei, era così. Però è caduta prima del dovuto”, ha dichiarato la Rodriguez in diretta.

Il noto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni della Rodriguez sul settimanale Nuovo. Il marito di Maria De Filippi che cura una rubrica da anni sul magazine, ha risposto ad una domanda di una lettrice in merito alle esternazioni di Cecilia. Costanzo ha voluto precisare che nulla all'Isola dei Famosi sia studiato o preparato ma, come avviene in ogni programma, ci sono semplicemente delle dinamiche mosse dagli autori.

“Non significa che ci sia un copione o che lo spettacolo sia finto. Vuol dire, semplicemente, che chi gestisce una trasmissione cerca di renderla interessante e appetibile, quindi prepara giochi o scenette che possano servire a questo scopo. Ciò non significa che il reality sia falsato o che i concorrenti siano alla fine degli attori: questa è una visione complottista del tutto falsa”

Il giornalista inoltre ha definito "pericolose le affermazioni" dell'argentina alle quali, in ogni caso e giustamente, non si è data alcuna importanza:

"Secondo me, ha fatto bene llary Blasi a lasciar correre la frase della Rodriguez, che avrebbe fatto meglio a evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto"

