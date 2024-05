Isola dei Famosi, Maria Teresa Ruta sui ritiri dei naufraghi: “Comportamento irriverente”

Gossip TV

Maria Teresa Ruta, che partecipò alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, ha detto la sua sull'attuale edizione dell'adventure game di Canale 5, caratterizzata da molti ritiri e infortuni. La diciottesima Isola, infatti, dopo poco più di venti giorni dal suo inizio, ha annoverato ben quattro concorrenti ritirati: Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi ai quali si è aggiunta anche la (discussa) squalifica di Francesco Benigno.

Isola 2024, Maria Teresa Ruta: "Vi ritirate perché avete già dato il vostro massimo, perché non vi interessa più"

Parlando di quella che è stata definita, l'Isola dei ritiri (per cui si parla anche di una chiusura anticipata) la conduttrice ha dichiarato:

"Secondo me è irriverente per tutti quelli che lavorano all' Isola e per tutte quelle persone che avrebbero voluto fare quella esperienza straordinaria, unica, irripetibile, e voi vi ritirate perché avete già dato il vostro massimo, perché non vi interessa più, o perché vi manca la famiglia, vi manca la moglie o vi manca il vostro lavoro. Ma non esiste. Ma quando si dà la parola è molto più di un contratto, delle penali di un contratto. Ma voi lo sapete quante persone lavorano all' isola dei famosi? Ho sentito persino parlare di chiusura anticipata, e questo c'è l'avete sicuramente sul groppone voi! Io voglio sapere cosa ne pensa il pubblico di questi concorrenti che si ritirano così!"

Parlando invece di Vladimir Luxuria, al timone del reality per la prima volta, la Ruta ha speso delle belle parole:

"Vladimir mi piace molto. Ovvio che nel ruolo di conduttrice è più rigida mentre in quello da opinionista era più brillante, divertente e dissacrante, ma ha fatto il suo perfettamente. Anche l'inviata bravissima. Alcuni personaggi ormai sappiamo che vinceranno per merito loro o demerito degli altri chi lo sa .. e mi riferisco ovviamente a Edo, allo chef, al cuoco e poi anche a lei, non gli è uscita la giugulare, Matilde sei stata bravissima. E allora che cos' è che ci lascia l'amaro in bocca? Ma sono quei concorrenti che si ritirano!"

La settima puntata del reality show, andata in onda ieri, lunedì 6 maggio 2024, ha registrato un nuovo calo di ascolti (15,8% di share contro il 16,9% dell’ultima diretta) confermando la crisi del programma. Secondo quanto ha rivelato TvBlog, Mediaset e Banijay (la società di produzione proprietaria del format) starebbero già pensando a riparare i danni con un possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. La prova del nove per la conduttrice romana sarà Battiti Live che quest'anno andrà in onda su Canale 5. La Blasi sarà affiancata dall'ex inviato de L'Isola, Alvin.

