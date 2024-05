Isola dei Famosi, si va verso la chiusura anticipata

Gossip TV

La diciottesima edizione de L'isola dei Famosi si avvia ad una conclusione anticipata. Il reality show condotto da Vladimir Luxuria non ha registrato gli ascolti sperati e inoltre annovera un record di ritiri (quelli di Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi e la discussa squalifica di Francesco Benigno), dopo poco più di venti giorni.

Isola 2024, la finale anticipata di due settimane

A svelare la chiusura anticipata con la possibile data della finale del reality è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. La data della finale è fissata al prossimo 28 maggio, in anticipo di due settimane rispetto alla data inizialmente prefissata. Il programma avrebbe dovuto avere dodici puntate, con l’ultima prevista inizialmente il 10 giugno ma sarà di fatto l'edizione più corta di sempre. L'Isola, inoltre, perde il doppio appuntamento settimanale come previsto inizialmente e sposterà anche la data della messa in onda, spostandosi il martedì

Stando a ciò che ha riportato Parpiglia nel programma password su RTL, ci sarebbero stati altri due noti volti contattati per far parte del cast ma entrambi avrebbero rifiutato:

“Oggi devo dire una roba veloce su L’Isola dei Famosi. Nel programma c’è stato un quinto ritirato, però hanno proposto a due personaggi di partire come naufraghi de L’Isola dei Famosi. Posso già dire che entrambi hanno rifiutato. I nomi li facciamo per la prima volta qui in radio a RTL 102.5. Il primo è il mago napoletano di TikTok Jey Lillo e la seconda è la famosa blogger Giorgia Crivello. – ha continuato Parpiglia – Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire“.

