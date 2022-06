Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis prima della finale: "Sono stata la nemica di..."

Gossip TV

La confessione della naufraga Maria Laura De Vitis prima della finalissima de L'Isola dei Famosi.

L'attesa è finita! Stasera, lunedì 27 giugno 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Tra i naufraghi in gioco per la vittoria anche l'ex Pupa Maria Laura De Vitis che, a poche ore dalla diretta, si è lasciata andare a un duro sfogo.

Lo sfogo di Maria Laura De Vitis a L'Isola dei Famosi

Tempo di confessioni a L'Isola dei Famosi. Come riportato da Lanostratv, la produzione del reality show ha chiesto ai sei finalisti di scrivere sulla pergamena le loro sensazioni prima della finale e successivamente di leggerle ai loro compagni di avventura. Tra tutti, Maria Laura ha rivelato a tutti che grazie a questa esperienza ha capito finalmente di essere stata la nemica di se stessa in diverse occasioni:

A volte sono stata la peggior nemica di me stessa…E non pensavo di avere un valore…Mi sono però accorta di non dover fingere ciò che non sono. Ho capito che io valgo così come sono…Valgo tanto sia con i pregi che con i difetti [...] Ho fame d’amore…Dell’amore della mia famiglia, dei miei amici e di un possibile futuro compagno e dell’amore verso me stessa.

L'appuntamento con la finalissima della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi è per stasera, lunedì 27 giugno 2022, in prima serata su Canale 5. Chi, tra Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani e Luca Daffrè, vincerà il reality show condotto da Ilary Blasi?

