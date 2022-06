Isola dei Famosi: chi vincerà la sedicesima edizione? I pronostici della nostra redazione

Gossip TV

Oggi, lunedì 27 giugno 2022, andrà in onda la finale della sedicesima edizione dell'Isola dei famosi. A contendersi la vittoria, Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger e Nick Luciani. I nostri pronostici.

Dopo avervi dato qualche ragguaglio sul vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, in base a alle quote dei Bookmaker, vi annunciamo il nostro pronostico.

Questa sera, dopo 24 puntate e 98 giorni di messa in onda che hanno reso l'edizione come quella più lunga di sempre, verrà proclamato il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. In gioco, sei concorrenti: Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger e Nick Luciani La rosa dei finalisti sarà composta da cinque nomi e l'ultimo posto a disposizione sarà dopo l'esito della sfida al televoto tra Mercedesz e Nick.

I pronostici e le maggiori agenzie di scommessa hanno un'unica certezza: il trionfo dell'attore romano, Nicolas Vaporidis che, insieme a Carmen Di Pietro, è sbarcato sulle spiagge di Cayos Cochinos da ben 98 giorni.

Chi vincerà la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi? I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Mercedesz Henger merita di vincere l'Isola se non fosse solamente per averci regalato uno dei momenti più alti nella storia di questo reality show, con tanto di Alessia Marcuzzi distesa a terra e Eva Henger in procinto di svenire in diretta Tv. La giovane naufraga si è distinta per aver saputo dosare strategia e cuore, confondendo i suoi colleghi che, se da una parte non si sono mai fidati di Mercedesz e delle sue promesse d’amore e d’amicizia, dall’altra si sono tutti ritrovati a darle consigli su come conquistare Edoardo Tavassi, compreso Nicolas Vaporidis che fino a pochi giorni prima aveva allontanato in tutti i modi la naufraga dal suo grande amico. Mercedesz parte in svantaggio, aprendo la finale al ballottaggio contro Nick Luciani, ma avrà modo di recuperare durante la puntata, che si preannuncia lunga e ricca di sorprese. La giovane Henger ha il viso d’angelo ma il carattere di un leone, e se il pubblico le permetterà di superare il primo televoto, darà filo da torcere ai suoi rivali.

Carmen Di Pietro, la showgirl, conduttrice radiofonica ed ex modella calabrese, ha affrontato le intemperie dell'Honduras all'età di 57 anni, dimostrando una forza fisica e mentale che andata oltre ogni aspettative. Carmen è riuscita a farsi amare da tutti i naufraghi, si è mostrata sempre determinata e combattiva nei confronti del suo obiettivo finale, ovvero quello di terminare l'avventura a prescindere dalla vittoria. Carmen, partecipando con il figlio Alessandro Iannoni, che il pubblico di Canale 5, ha iniziato prima a conoscere e poi ad amare, ha mostrato tutta sua devozione come madre, mettendosi sempre un passo indietro e poi avanti del modo opportuno. E' stata comprensiva e paziente in molte occasioni, ma nello stesso tempo, è riuscita ad esporsi senza snaturarsi ed eccedere nelle lucine delle telecamere che spesso e volentieri alimentano comportamenti forzati e innaturali. La showgirl calabrese è rimasta se stessa: donna, madre e amazzone con quel temperamento che abbiamo sempre amato in lei.

Nicolas Vaporidis è stato il primo finalista della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Classe 1981, Nicolas è un attore e produttore cinematografico di successo. Nel 2006 ha fatto sognare milioni di spettatori grazie al film che lo ha portato alla notorietà: Notte prima degli esami. Diviso tra cinema e teatro, ha inoltre partecipato a numerosi film e fiction di successo. Tra sfide di sopravvivenza, rumors e accesi sconti con gli altri naufraghi, Nicolas è presto diventato uno dei concorrenti più chiacchierati del reality show. Ad oggi sembra essere il super favorito per la vittoria. Secondo i sondaggi e i principali siti di scommesse, sarebbe proprio lui il concorrente con più probabilità di aggiudicarsi il montepremi nella finale. Nulla è ancora detto, però, visto che l'attore dovrà battere la concorrenza di un'altra naufraga piuttosto quotata come Carmen Di Pietro.

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Ecco cosa dicono le quote dei bookmaker

Di seguito il riepilogo delle quote Snai su chi vincerà la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi :

Nicolas Vaporidis: 1,30

Carmen Di Pietro: 3,50

Marialaura De Vitis: 10,00

Luca Daffrè: 10,00

Mercedesz Henger: 15,00

Nick Luciani: 15,00

Queste, invece, le quote del bookmaker Sisal:

Nicolas Vaporidis: 1,30

Carmen Di Pietro: 4,50

Nick Luciani: 12,00

Luca Daffrè: 16,00

Marialaura De Vitis: 16,00

Mercedesz Henger: 25,00

Passiamo ora alle quote di Eurobet:

Nicolas Vaporidis: 1,20

Carmen Di Pietro: 5,00

Luca Daffrè: 11,00

Mercedesz Henger: 13,00

Marialaura De Vitis: 21,00

Nick Luciani: 21,00

L'appuntamento con la finale della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.40 in diretta su Canale 5.