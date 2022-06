Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis: ''Mi hanno sacrificata ancora una volta''

Gossip TV

Maria Laura De Vitis ed Estefania Bernal preoccupate per l’esito delle Nomination de L’Isola dei Famosi.

Più si avvicina la Finale de L’Isola dei Famosi e più aumenta la tensione tra i naufraghi del reality show di Canale5. Dopo le ultime Nomination, Maria Laura De Vitis ed Estefania Bernal si sentono sacrificate del gruppo e ammettono di temere l’esito negativo del televoto.

Isola dei Famosi, Maria Laura non ci sta: “Uno non fa nulla, l’altro è impazzito”

Nelle ultime settimane, Nick Luciani ha mostrato la sua verve abbandonando i panni di naufrago sottomesso alla logica del gruppo, deciso ad imporsi e a far sì che le proprie idee vengano rispettate, creando così più o meno coscientemente una sequela di dinamiche che si sono riflettute su quelle del gioco e delle strategie preesistenti. I naufraghi non hanno gradito il voltafaccia di Nick e Nicolas Vaporidis lo ha attaccato, insieme alla maggior parte dei concorrenti, certi che il cantante abbia tenuto un profilo basso nascondendo la sua vera personalità ai fini del gioco. Così, Nick è finito al televoto insieme a Gennaro Auletto, Maria Laura De Vitis ed Estefania Bernal. Le due naufraghe non sono molto serene in vista dell’esito delle Nomination, sebbene Edoardo Tavassi le rassicuri ammettendo di essere certo che sarà uno tra Nick e Gennaro a lasciare L’Isola.

“Uno non fa niente dalla mattina alla sera, l’altro è impazzito… Diciamo che mi hanno sacrificato per una giusta causa, avrei preferito essere salva, ma ormai che sono in Nomination combatto per vincere”.

Questo lo sfogo di Maria Laura che, finita per l’ennesima volta in Nomination, si è detta pronta a lottare ancora nonostante l’ingiustizia, mentre Estefania, non sapendo che Roger Balduino ha confessato tutto il teatrino, sembra volerla prendere con filosofia e viver gli ultimi giorni senza pensare al fatto che potrebbero essere realmente gli ultimi in Honduras.

