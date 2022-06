Gossip TV

Nuove tensioni tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi: il cantante romano contro Nicolas "Fa il leader senza essere leader"

Mancano tre puntate alla fine della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi e le tensioni tra i naufraghi sono sempre più frequenti e accese, complice la stanchezza e la carenza di cibo che diventa ogni giorno un motivo di litigi nel gruppo.

Isola dei Famosi, Nick Luciani sbotta contro Nicolas Vaporidis: "Non lo sopporto! più!"

I naufraghi sono attualmente divisi in due fazioni, una capitanate da Soleil Sorge e l'altra da Vera Gemma, le due "piratesse" giunte in Honduras per creare scompiglio ma anche per aiutare i rispettivi gruppi a vincere le prove e potersi saziare.

Approdati tutti su Playa Ultimo Sfuerzo, ci sono stati già attriti e più di un naufrago ha avuto da ridere nei confronti di Nick Luciani e le sue richieste. Il cantante romano aveva proposto di rinunciare alla sua porzione di riso in cambio di un po' di carote ma la sua richiesta ha indispettito gran parte del gruppo.

Luca Daffrè è stato il primo a sbottatare contro Nick:

"Nick ha proposto di rinunciare alla sua porzione di riso, in cambio di carote. Io su questo non sono d’accordo, perché penso che dopo ottanta giorni su una spiaggia, non sei al ristorante."Quando si fa una cosa in comune si fa la cosa in comune. Capito? Sennò ognuno può dire “io mi mangio questo, io mi mangio quell’altro”. Capito? Deve essere un bene comune quello. Mangi quello che c’è da mangiare.”

Estefania Bernal si è trovata d’accordo con l’ex corteggiatore:

Luca hai fatto bene a dirlo. Siamo qua da due mesi, non è che puoi arrivare e scegliere il menù del giorno.

A fare eco anche Nicolas, Mercedesz Henger e Carmen di Pietro. Quest'ultima,rivolvegendosi direttamente a Nick, ha dichiarato:

"Mi dispiace aver perso un amico. A me dispiace che sia permaloso. E mi dispiace tantissimo dove può portare l’orgoglio di una persona. Ma nella vita non ti puoi comportare così."

Nick dal canto suo, è sempre più insofferente verso Vaporidis, nei confronti del quale ha detto:

"Nicolas sono arrivato ad un punto che non lo sopporto più. Tutto gli è dovuto. Comanda sempre lui. Gestisce tutto. Anche se non è il leader. Infatti sembra il leader. Perciò alla fine abbiamo sempre avuto un capo nascosto. C’è sempre stato."

