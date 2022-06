Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi smaschera il teatrino: Roger Balduino costretto a confessare

Gossip TV

A Pomeriggio 5 si parla de L’Isola dei Famosi e Guendalina Tavassi smaschera la strategia di Roger ed Estefania.

Nello studio di Pomeriggio 5 si discute del triangolo formato da Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz Marino. Messo alle strette dalla rivelazione scioccante di Guendalina Tavassi, il bel modello brasiliano ha confessato tutto, smontando il teatrino con la collega de L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Roger lo confessa: Guendalina ha fatto centro

Roger Balduino è stato costretto a lasciare per sempre la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, provato fisicamente dalla fame e dalla permanenza in Honduras al punto da riportare diversi infortuni e finire in ospedale. Roger è tornato in Italia ed è stato invitato da Barbara d’Urso nel salotto di Pomeriggio 5 per parlare della sua discussa relazione con Estefania Bernal. Il modello brasiliano, rispondendo a domanda diretta della padrona di casa, ha fatto sapere di non essere interessato a Estefania ma neppure a Beatriz Marino, l’ex fidanzata che è volata fino a Cayo Cochinos per riconquistarlo, per poi ammette di aver inizialmente fatto coppia con la naufraga per strategia.

Secondo Vladimir Luxuria, Roger si sarebbe prestato al gioco sapendo quanto le love story possono portare bene ai concorrenti dei reality show, per poi finire totalmente assoggettato alla volontà di Estefania, che a detta dell’opinionista è una donna scaltra e ambiziosa. A questo punto, Guendalina Tavassi, finita nel mirino della d’Urso, si è intromessa rivelando:

“Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavamo vicino al fuoco e non ci avevano visti, Estefania diceva a Roger 'dai continuiamo così che ci fanno la clip così usciamo insieme’. Magari Roger era interessato a lei però era lei che aveva architettato questa cosa e lui le andava dietro”.

Roger non ha negato, anzi… Vedendosi messo alle strette a confermato che con Bernal si trattava di strategia, ma ha poi anche rivelato di essersi sinceramente invaghito della modella che, al contrario, vedendolo troppo preso e ormai lontano dal ruolo che lei aveva pensato per lui, lo avrebbe scaricato con un pretesto senza troppe cerimonie.

