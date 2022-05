Isola dei Famosi, la dedica di Alessandro Iannoni alla madre Carmen Di Pietro: "Resisti fino alla fine"

Gossip TV

Alessandro Iannoni pubblica una dolce dedica d'amore alla sua mamma Carmen dopo l'addio a L'Isola dei Famosi.

Alessandro Iannoni è il vincitore morale dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. A poche ore dal suo addio al reality show condotto da Ilary Blasi, l'ex naufrago è tornato sui social per ringraziare tutti per l'affetto ricevuto e fare una dolce dedica alla sua mamma Carmen Di Pietro.

Alessandro Iannoni scrive a Carmen Di Pietro dopo L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'uscita di scena di Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso inaspettatamente di rifiutare il prolungamento del programma e tornare in Italia per motivi legati all'università. A nulla sono valsi i tentativi di Ilary Blasi di fargli cambiare idea, lui è stato irremovibile:

La verità è che devo studiare: ho gli esami all’università, e non posso rimandare. Non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso più restare qua. Lo so, si tratterebbe di un mese, non è tanto. Però sono fermo sulla mia decisione, non posso trattenermi qui ancora. [...] Mi spiace tantissimo andarmene, ma devo pensare al mio futuro. La scuola viene prima di tutto.

Una scelta che ha spiazzato tutti, ma che allo stesso tempo è stata apprezzata dai telespettatori di Canale 5. A poche ore dalla sua eliminazione, Alessandro è tornato sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso in Honduras. Non solo. Il giovane ha pubblicato un dolce post per la mamma Carmen, ancora in gioco a L'Isola dei Famosi: "Già mi manchi, resisti fino alla fine perchè ti meriti davvero di arrivare in fondo".

