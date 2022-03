Isola dei Famosi, scintille tra Antonio Zequila e Floriana Secondi: ''Con questo parrucchino in testa…''

Gossip TV

Ecco cosa è successo tra Antonio Zequila e Floriana Secondi durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi.

Antonio Zequila è tornato a L’Isola dei Famosi e la sua presenza ha già creato forti tensioni all’interno del gruppo dei naufraghi single. L’attore ha dovuto scegliere un partner per formare una coppia e cercare di andare avanti nel gioco, senza farsi schiacciare dalle dinamiche sempre più incalzanti, finendo con l’indicare Floriana Secondi che non ha preso molto bene la decisione.

Isola dei Famosi, Zequila e Floriana partono malissimo!

Er Mutanda è tornato a far parte del cast de L’Isola dei Famosi e nessuno sembra aver particolarmente gradito la sua presenza in Honduras. Inserito nel gruppo dei concorrenti single, Antonio ha ascoltato le rimostranze dei colleghi, che non hanno parlato particolarmente bene di lui e del suo vizio di voler sedurre con charme l'altro sesso. Concluso il video, Zequila è stato chiamato da Ilary Blasi, che ha asfaltato Alfonso Signorini, a scegliere una compagna e tutti si sono mostrati sorprendentemente felici di poter essere in coppia con il partenopeo. “Scusate qua mi gira la borsetta, abbiamo visto le videoclip in cui avete detto peste e corna, adesso tutti contenti che sia arrivato, cominciamo male”, ha sbottato Vladimir Luxuria, furiosa per l’ipocrisia dei naufraghi.

Floriana Secondi, tuttavia, ha preso immediatamente la parola spiegando il proprio punto di vista: “Io ho detto bene dall’inizio, per me è una persona straordinaria. Il look è una cosa, ma che poi lo stimo come persona. Con questo parrucchino in testa non mi piace”. L’ex gieffina ha dovuto poi convincere Antonio a sceglierla ed è riuscita nell’intento. Stupita, dal momento che l'attore sembrava propenso a scegliere una delle altre due naufraghe, Floriana ha iniziato a discutere con Zequila che ha chiesto un cambio.

“Devo fermarli un attimo. La regola vuole che appunto il primo nome sia quello ufficiale, stanno litigando, non si capisce se c’è amore o odio tra di loro. La gioia per loro di stare insieme sarà divisa da un piccolo sacrificio, saranno legati da questo elastico in tutto”, ha commento Alvin mentre tra i due sono volate scintille, prima di finire entrambi al televoto settimanale.

