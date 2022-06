Isola dei Famosi, Marco Cucolo nel cast del Grande Fratello Vip? Parla il compagno di Lory Del Santo

Gossip TV

Marco Cucolo dopo L'Isola dei Famosi confessa: "Il Gf Vip? Credo sia difficile a livello psicologico, mentale".

Tra i protagonisti indiscussi della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi c'è sicuramente Marco Cucolo. Intervistato da Fanpage, il compagno di Lory Del Santo ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza in Honduras e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Marco Cucolo: da L'Isola dei Famosi al Gf Vip? Parla l'ex naufrago

Marco Cucolo è stato costretto a ritirarsi dal gioco a un passo dalla finale de L'Isola dei Famosi per motivi di salute. Il suo è stato un percorso molto intenso, in cui non sono mancate le critiche soprattutto per il suo rapporto con Lory Del Santo. A tal proposito, il giovane ci ha tenuto a ribadire la sua posizione:

Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde. Se sto da tanti anni con una persona, vuol dire che c'è interesse, non sono disperato. Ho notato che prima si sono accaniti contro di lei e poi si sono scagliati, in modo feroce, contro di me perché stiamo ancora insieme. Non riesco a capire perché ci sia questo accanimento nei miei riguardi. Possono pensare quello che vogliono, ma questo è un rapporto consolidato da anni.

Chiuso il capitolo Isola, Cucolo ha parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality show di Alfonso Signorini che tornerà in onda a settembre su Canale 5:

Dopo questa esperienza, voglio stare tranquillo e in pace (ride, ndr). Voglio stare sereno. Il Grande Fratello? Credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all'Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci. E poi nella casa rimetterei su i chili che ho perso. Non sono alla ricerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo. Infatti, in questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita, fa niente.

